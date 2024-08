"BILA JE U KOLICIMA, SVUDA SAM JE VODILA SA SOBOM" Zbog nepokretne sestre se povukla sa estrade: Kad su došli poslednji dani...

Nela Bijanić u trenutku kada je uživala veliku popularnost donela je odluku da se povuče sa estrade zbog rođene sestre koja je bila teško bolesna.

Naime, njena sestra Olivera koja je bila nepokretna, a pevačica se u tom periodu nije razdvajala od nje. Nela je jednom prilikom progovorila o bolnoj temi i istakla da je radila sve samo da provodi što više vremena sa njom.

- Bila sam jako vezana, ljudi su srećni gledali naše druženje, svuda sam je vodila sa mnom, iako je poslednjih par godina bila u kolicima, vodila sam je i na more i na zimovanja. Ljudi su tada govorili ‘Ovako se voli sestra’, a kada su došli poslednji dani, bila sam po ceo dan sa njom 10 meseci - rekla je Nela.

Folkerkin sin Oliver Mijanović je takođe pevač, a njegova tetka je i dalje bila živa kada je on došao na svet.

- Ona je bila živa kada se Oliver rodio, ali bez obzira ja sam sinu dala ime po njoj. To su teške stvari i zato ne jurite za novcem, ne žurite brzo kroz život, jer ne znate šta vas čeka sutra i bavite se svojom decom - izjavila je Bijanićeva ranije.

Inače, Nela je prošla kroz težak period i kada je saznala za neverstvo supruga.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima - ispričala je nedavno u emisiji "Pitam za druga".

