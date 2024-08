"TO JE PRAVA LJUBAV!" Era Ojdanić o 43 GODINE MLAĐOJ devojci, pa prokomentarisao Lazara Ristovskog: PRAVE KONJINE!

Pevač Era Ojdanić uplovio je u emotivnu vezu sa 43 godina mlađom devojkom, što je šokirao javnost.

Iako je nesvakidašnje, Era kaže da mu razlika u godinama ne prestavlja nikakav problem.

foto: Kurir televizija

- Da li vi znate koliko je žena Čarli Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću – rekao je i dodao:

- Kad mi neko kaže „Ero, ti samo napadaš ove mlade cure“, i tako dalje, ja samo kažem: „Ne napadam ja njih, ja se od njih branim“ .

Era je prokomentarisao i glumca Lazara Ristovskog, koji je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom Lazić.

foto: Printscreen

- Čitao sam o Lazi i njegovoj devojci, portali su brujali o tome! Nemam ništa protiv, mogu samo ovakve stvari da podržim. On i ja smo kao braća, jurimo 50 godina mlađe žene! Prave smo konjine u punoj snazi, ali u tome nema ništa loše! Tretiramo žene kao malo vode na dlanu, tako da s nama nikad nema problema. Mladi klinci treba samo da uče od nas - rekao je pevač za "Grandonline".

