"TAJ NE ZNA ŠTA JE TUGA" Mina uputila Ognjenu JAKU PORUKU uz sliku iz zajedničkog doma: Asociralo me je na one koji nemaju gde!

Voditeljka Mina Naumović podelila je fotografiju svog supruga Ognjena Amidžića u do sada neviđenom izdanju.

Uslikala ga je dok spava u toplini njihovog doma, a porukom je pokazala koliko joj znači i kako se oseća otkad ima njega kao životnog saputnika.

foto: Printscreen Instagram

- Kada sam kao mala na horu pevala Betovenov "Sumrak", uvek bih osećala strašnu tugu dok izgovaram stihove "ko glavu može sklonit' tad u domu toplom svome, taj ne zna šta je tuga, jad ni zlo na svetu tome". Iako nisam do kraja razumela šta pevam, asociralo me je na one koji nemaju gde... - napisala je Mina i dodala:

- Želim vam da uvek imate gde, jer to nije mala stvar. Laku noć - poručila je Amidžićka.

Bonus video:

00:12 Ognjen Amidžić došao po ženu i sina u porodilište