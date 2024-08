ČITAVA NACIJA ZNA KOLIKO MILICA DABOVIĆ VOLI SINA, A OVAJ MUŠKARAC JE NJEGOV OTAC! Bivša košarkašica je otvorila sve karte

Košarkašica Milica Dabović ponosna je majka.

Obzirom da njen sin odrasta bez oca, Milica je od rođenja igrala obe roditeljske uloge, a jednom prilikom je i progovorila na ovu temu i otkrila detalje nepoznate javnosti.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj sin nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: ‘Tata, tata’. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - izjavila je ranije košarkašica, a prenosio je "Story".

foto: Ata images

Sin Milice Dabović oca ipak ima, iako ga nikada nije upoznao, a isto važi i za širu javnost. Jednom je, međutim, Milica otkrila njegov identitet.

- Otac se zove Ljubomir, iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, sin i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Milica.

Blic

Bonus video:

00:09 Milca Dabović čestita Božić