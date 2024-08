GOCA LAZAREVIĆ PRIZNALA DA JE UKRALA OVO! Iako može da kupi sve što poželi, ovome nije odolela: Drugarica mi je čuvala stražu...

Pevačica Goca Lazarević oduvek je važila za ženu vrcave energije koja pleni osmehom i smislom za humor. Svojevremeno je Lazarevićeva snimala vlogove da bi publici približila kako živi kada se ugase kamere i kada je sve šokirala priznanjem da je krala.

Iako sebi može da priušti lagodan život, Goca nije odolela da ne ukrade stvar koja joj se dopala dok je bila na jednom kupalištu sa drugaricom.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

– To je cveće koje sam ukrala na bazenu (smeh). Drugarica mi čuvala stražu, a znaš kažu da se prima cveće kada se ukrade – kroz smeh je rekla Goca koja čeka momenat i da ga zasadi u svojoj bašti.

Iskrena, kao i uvek, otkrila je kakva je domaćica i prisetila se jedne anegdote sa svojim sinom.

foto: Kurir televizija

– Ima jedna anegdota, kad su intervjuisali mog sina koji je inače reditelj, uživo iz studija i pitaju ga: „Šta tvoja mama najbolje zna da sprema?“, a on koluta očima i kaže: „Pohovanu piletinu sa krompirićima“. Svi znaju da ja to ne volim, nemoj slučajno neko da mi traži da mu ja kuvam, ja kuvam samo za one koje volim, za drage ljude i ja to kao ne volim da radim, međutim ja mnoge stvari ne volim, ali sve što radim, radim odgovorno i dobro – ispričala je pevačica.

Kurir/Blic

Bonus video:

01:20 ISPALA SAM VELIKA GUSKA ŠTO NISAM PRIHVATILA TU PESMU! Goca Lazarević odbila Zaharovu pesmu koja je postala i ostala MEGA HIT!