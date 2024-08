"DANAS SVAKO MOŽE DA NAPUNI ARENU" Kaliopi brutalno o estradi, svojim pesmama i karijeri: Duete ne snimam!

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle kaže da danas svako može da puni arene i velike dvorane jer je sada muzika mnogo komercijalnija nego što je nekad bila.

foto: Kurir televizija

- Ostala sam verna svom muzičkom pravcu jer volim da pravim muziku po svom senzibilitetu. Ne kupuju me novi trendovi i žanrovi koji su popularni, ali očigledno da ima mnogo ljudi, zapravo omladine, koji to slušaju. Svako danas može da napuni arenu, to je postalo normalno, a ranije je bila prava retkost - priča pevačica i dodaje:

foto: Printskrin/Instagram

- Duete ne volim da snimam, nekako to nije moj fazon. Bilo je ponuda kolega, sve sam odbila, ne zato što sam digla nos već zato što sebe ne vidim u tome.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

Podsetimo, pevačica je nedavno za Kurir televiziju govorila o svojim pesmama, te je navela da u karijeri nije izvodila samo ljubavne balade, već i angažovane pesme sa škakljivom socijalnom tematikom:

- Svi misle da je pevam samo ljubavne balade, ali tokom karijere mi smo pravili u angažovane pesme, a neke od njih su bile i zabranjivane. Hteli smo da progovorimo i o stvarima u društvu što nije bilo baš popularno. Uvek smo bili dosledni svom muzičkom izrazu i nismo hteli da jurimo neki muzički mejnstrim. Jedna pesma bila je puštena samo jedan jedini put na radio i nikada je više nismo čuli. U pitanju je pesma "Mama" sa albuma "Rođeni".

Kurir.rs/Republika

