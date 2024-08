NAŠI ZLATNI MOMCI OSVANULI NA INSTAGRAMU ITALIJANSKE PEVAČICE! Ona je otpevala čuveni hit uz koji je Srbija slavila, a sada...

"Kari’s on fire" ... Uz malo modifikovani legendarni hit "Freed from Desire" naši košarkaši sa selektorom Svetlisavom Pešićem slavili su pre nekoliko dana bronzu sa OI u Parizu (26. jul - 11. avgust).

foto: Screenshot

Euforija zbog njihove proslave ne jenjava, a sada već čuveni Pešićev ples uz pomenutu pesmu jedna je od najjačih utisaka ovog meseca. Toliko se dobro slavilo u Beogradu, da su i stranci reagovali, a oglasila se i pevačica koja je izvela neprolazni hit.

Pesmu "Freed from Desire" otpevala je 1996. italijanska pevačica i tekstopisac Gala.. Numeru su producirali Maurisio Molela, Fil Džej i Dejvid Zajc. Bio je to prvi singl sa debitantskog albuma Gale, "Come into My Life".

Bio je to ogroman hit u celoj Evropi, a pesma se sluša i danas. Naši košarkaši izmenili su deo numere u čast Pešića pa je hit postao još bolji.

Pesma koja tera na ples osvojila je devedesetih sjajne kritike, na listi "The Top 10 Dance Tunes of the '90s" koju je napravio Attitude 2016. našla se na visokom trećem mestu, a čak se komentarisalo da je numera toliko dobra da bi je i Bitlsi snimili.

"Kari’s on fire" se moglo čuti tokom dočeka ispred Starog dvora u Beogradu, ali i nakon što su naši košarkaši sovojili medalju pa zapevali i zaigrali u autobusu - upravo taj snimak objavila je čuvena Gala uz komentar: "Nikola Jokić šampion". Na njenom profilu komentarišu: "Ceo tim je briljantan", "Hteo sam da vam ovo pošaljem", "Bravo", "Nacionalna vrednost".

Doček olimpijaca u beogradu obeležila je i ova pesma.

Pevačica Gala prodala je više od šest miliona ploša širom sveta. Njen debitantski album doneo je i hitove "Let a Boy Cry" i "Come into My Life" koji su osvojili publiku širom Evrope, Južne Amerike, Rusije i Bliskog istoka.

Gala Ricato koja će u septemrbu napuniti 49 godina, i dalje se uspešno bavi muzikom. Ona je i strastveni fotograf, a njene fotografije mogu se videti na njenom sajtu.

"Freed from Desire" odnosno "Kari’s on fire" donosi takvu energiju i euforiju da će se sigurno slušati godinama... Nije bilo boljeg načina da se proslavi zlatna bronza naše reprezentacije.

Kurir.rs/BlicŽena

Bonus video:

00:08 Nikola Jokić u Skupštini grada