POSLE DARKA LAZIĆA, BARBARA BOBAK OPET U ZAGRLJAJU PEVAČA: Isplivala fotka: Ona nasmejana, a on puca kako izgleda

Barbara Bobak, danas je jedna od najpopularnijih pevačica na estradi. Javnosti je postala poznata zbog veze sa pevačem Darko Lazićem, međutim nakon raskida Bobakova je opravdala njeno bitisanje u šou biznisu, prepunim nastupima i svojim pesmama koje su za kratko vreme postali veliki hitovi.

foto: Kurir Televizija

Pre nego što je snimila svoje pesme, mnoge starije kolege su je napadali zato što je snimila obrade njihovih pesama, i tako stekla popularnosti, među kojima je bio i Šako Polumenta, koji je žestoko, tada opleo po pevačici. Ali da sve dođe na svoje govori i fotografija koja se pojavila na društvenim mrežama, gde je Barbara u zagrljaju Polumente i uživa na njegovom nastupu.

foto: Printscreen

Podsetimo, ovako je pevač tada govorio o pevačici:

- Ja sam se drznuo pre godinu i po-dve i rekao da ovo nije fer od strane naših saradnika, tačnije autora. Barbara u tim svim kompilacijama peva moje pesme i ona to lepo radi, ali odakle pravo? Nije ona jedina, ima i velikih pevača koji to rade. Odakle pravo autorima da prodaju nekom drugom nešto što sam ja kupio? Ovo je kriminalno, baš nije fer. Toliko uložiš sebe i novca, vremena, truda da od pesme napraviš hit i neko to uzme i samo prepeva. Ja sam putovao iz Bijelog polja u Beograd pre 30 godina kada sam počinjao, nisam imao novca da se rasipam, trebalo je odvojiti od usta da bi se uzela pesma i sad neko bez pitanja uzme te pesme i igra se. Ti pevači nemaju ni album iza sebe, a na gostovanjima uzimaju nekad čak i više od visokorangiranih pevača. Žive od naših dela - govorio je Šako ljutito za Svet, te dodaoa:

- Ja sam negodovao, ali se onda autori javljaju i kažu: "To je dobro za tebe". Ma šta je dobro za mene, pesma je prošla. Autori na taj način ponižavaju pevače koji su ostavili život na terenu. Lako je sad nekome da snimi nešto za šta sam se ja mučio mesecima i pevao po klubovima, pa na gostovanjima, po terenu, kad ljudi zavole pesmu, neko se napravi pametan i snimi istu. Prave nas budalama.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC