KRISTINA RADENKOVIĆ U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU: Voditeljka stavila go stomak u prvi plan, a onda otvorila dušu

Voditeljka Kristina Radenković (43) godinama unazad je poznato lice RTS-a.

Kristina je veoma aktivna na društvenim mrežama gde gotovo svakodnevno objavljuje fotografije iz privatnog života, a poslednjom objavom napravila je iznenadila sve one koji je prate.

Naime, voditeljka RTS na Instagramu uvek objavljuje slike na kojima je u svedenom izdanju, a sada je pozirala u kompletu i njen go stomak je bio u prvom planu.

Kristina je na sebi imala top i pantalone istog dezena, stavila je naočare za sunce, a u opisu fotografije je napisala:

- I uz sve mere predostrožnosti i pripreme, nisam izmakla alergiji ni ove godine - istakla je ona.

U ljubavi sa advokatom

Kristina Radenković već godinama je u ljubavi sa advokatom Nikolom Radojevićem, kog je upoznala sasvim slučajno, kad se najmanje nadala.

Naime, u jednoj šetnji 2014. godine Kristina Radenković je upoznala čoveka svog života, ni ne sluteći da će se to dogoditi nasred ulice.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - ispričala je jednom prilikom voditeljka.