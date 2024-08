EVO ŠTA JE ĐANI RADIO DOK JE ČEKAO DA GA PROZOVU DA PEVA ZA NAŠE SPORTISTE! Ovo niko nije očekivao

Prašina koja se podigla zbog Radiše Trajkovića Đanija koji se javno požalio što nije došao na red da prošlog ponedeljka zapeva na proslavi naših zlatnih sportista koji su se proslavili u Parizu na Olimpijskim igrama se još uvek nije spustila.

Đani je odmah prišao Novaku foto: Nemanja Nikolić

Četvrti dan zaredom to je tema broj jedan kako po beogradskim kuloarima, u medijima, a najviše na estradi. Svi bruje samo o Đaniju. Naša ekipa te noći je bila na licu mesta i zabeležila ekskluzivne kadrove sa zabave.

Folker je došao pre svih kolega. Bio je odlično raspoložen i čim je ušao u lokal odmah se pozdravio sa Novakom Đokovićem. Sa njim je porazgovara,smejao se i šalio na svoj način. Nakon toga je seo na svoje mesto i poručio piće.

foto: Nemanja Nikolić

Kada je video da Milica Pavlović, Tanja Savić i Katarina Ina Gardijan pevaju, a da njega niko ne proziva za nastup, bilo mu je čudno, pa je vreme ubijao razgovarajući sa sportistima.

Zato je doneo odluku o svojim nastupima,koja su na snagu stupila dan nakon ovog nesporazuma. Ta odluka je nepromenjena i odnosi se na grupne nastupe, o čemu smo juče pisali.

Podsetimo,on je na Instagramu sam izneo nezadovoljstvo zbog toga što nije pevao zlatnim sportistima.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju. Čekam da pevam… A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pesama! Otišao sam u pet, nisam ni otpevao nijednu pesmu! Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer. Bio tu, al’ ponižen“, napisao je Đani na Instagramu.

Tim povodom odmah smo kontaktirali pevača koji je bio otvoren u razgovoru sa našom novinarkom, te nam je otkrio šta se zapravo desilo i kako se sada oseća.

- Sve što sam želeo da kažem o tome napisao sam jutros. Znači, nije fer, šta sam ja trebao... Da u 7 ujutru pevam? Šta sam ja tu, čistačica? A došao sam prvi u 22h. Novak Đoković i ja smo prvi došli, niko nije bio od kolega, dakle prvi sam stigao - rekao je za Kurir besno Đani.

foto: Printscreen Amidži šou

- Ja sam seo normalno i kulturno i čekao sam svoj red, mislio sam da ima neke ljudskosti, ali kada sam video da nema ni ljudskosti ni ništa ja sam oko pet ujutru ustao i došao kući i legao da spavam. Najiskrenije, bilo mi je baš krivo - kaže pevač koji se osvrnuo na to šta mu je još zasmetalo na sinoćnoj proslavi.

- Svi su me pitali "Ajde Đani kad ćeš da pevaš?", ja sam im rekao da čekam da završe kolege jer nisam otišao tamo da otimam mikrofon i da se bijem na bini nego da veselim taj narod, te ljude, te dobre momke - rekao nam je Đani.

foto: Nemanja Nikolić

Nakon toga zasedao je stručni štab na čelu sa Trajkovićem koji je svim menadžerima sa kojima sarađuje saopštio da ubuduće mora tačno da se zna kad on nastupa i to da se ispoštuje u suprotnom neće da popunjava prazno mesto nego će on da nađe način kako da se zahvali onima koju su ga pozvali.

00:32 ESTRADA SE ŽALI DA NEMA PARA: POgledajte kako se zarađuje u GSP (KURIR TV)