ĐANI BESAN NA NJU, DARA OPLELA ŽESTKO, SAD SE OGLASIO NJEN MENADŽER: Ono što je rekao boleće Bubamaru

Ina Gardijan imala je čast da peva na proslavi srpskih olimpijaca, ali se indirektno zamerila kolegi Radiši Trajkoviću Đaniju.

Pre nekoliko dana srpskim olimpijcima organizovan je veličanstven doček ispred Skupštine grada Beograda, nakon čega su svi otišli u jedan prestonički klub kako bi proslavili svoja dostignuća

foto: Printscreen

Na pomenutu žurku bilo je pozvano osam pevača, međutim, Radiša Trajković Đani nije stigao ni da uzme mikrofon zbog koleginica koje su, kako kaže, držale solističke koncerte.

Među pevačicama su se našle Milica Pavlović, Tanja Savić, Milica Todorović, Danica Crnogorčević i Ina Gardijan, koju je potkačila i Jelena Karleuša.

- Pravda za kralja Đanija! Je l' realno da niko nije oteo mikrofon nekoj nebitnoj Ini i dao ovakvom pevaču da peva? Ne postoji dan dragi moj Đani da moje društvo i ja ne pustimo tvoje pesme! - napisala je Karleuša na storiju.

O pomenutom skandalu se priča već danima, a pevačica Dara Bubamara je podržala kolegu.

foto: Nemanja Nikolic

- To nije kolegijalno, ali ko zna koja je to politika bila, verovatno su sportisti određivali ko će da peva. To je to, vole pevačice da misle da će osvojiti nekoga - rekla je Dara u emisiji "Ekskluzivno", pa nastavila:

- Svako se bori za sebe, ne zameram nikome. Žao mi je Đanija, ja ga jako poštujem i volim, i njega i Slađu. Svako radi sebi, Bog sve gleda, tako da će im se sve vratiti.

Nakon višednevne medijske pompe, za Informer se oglasio Inin menadžer koji je potkačio Daru i kratko poručio:

- Dara Bubamara očigledno ima puno posla kad stiže to da komentariše... Ne znam, ne bismo komentarisali takve stvari, stvarno.

