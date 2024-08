"JA SAM NJOJ BILA KRIVA ŠTO SAM ŽIVA" Radu Manojlović javno ponizila SESTRA BIVŠEG DEČKA: Srela je, pa pred medijima POBESNELA!

Popularna pevačica Rada Manojlović nakon raskida sa kolegom Harisom Berkovićem, čuva svoj emotivni život daleko od javnosti, a pre izvesnog vremena pevačica je doživela veliku neprijatnost na aerodromu.

Naime, tamo ju je napala Tijana Gajić, sestra njenog bivšeg dečka Momira Gajića, s kojim se slučajno srela.

Prema rečima osoba koje su se tada našle na licu mesta, Momirova sestra je bila uverena da je pevačica znala da njen bivši putuje sa suprugom i ćerkom na odmor, pa ju je optužila da je namerno pozvala novinarsku ekipu da ih fotografiše.

- Tijana je poludela kada je videla Radu, a potom i novinarsku ekipu. Rekla joj je da nema smisla što je zvala medije da dođu i slikaju je s Momirom i njegovom porodicom. Pevačica je pokušala da se opravda, ali je Tijana bila baš neprijatna. Nije htela da sluša šta Manojlovićka ima da kaže. Poručila joj je da joj ne proganja brata, da je on sada oženjen čovek i da ga ostavi na miru, iako se jasno videlo da su se slučajno sreli - rekao je ranije izvor.

I sama Rada je pre nekoliko godina potvrdila ju je Momirova sestra nepravedno optužila za slučajni susret, te ispričala svoju stranu priče:

- Ni kriva ni dužna sam doživela neprijatnost od Momirove sestre. Vidim da je nisu prošle te dečje bolesti, ali nema veze, to je njena stvar. Ne volim licemerje. Prodavala mi je priču kako ne želi da ona i njena porodica budu predmet žute štampe, a da su zbog mene to postali. Jednom je postavila na svoj Instagram našu sliku sa slave koju su svi portali preneli i onda sam opet ja bila kriva što se pisalo o nama. Nikad me nije cenila ni poštovala. Mislila je da ih nisam dostojna, ja jedna obična folk pevaljka, i to sa sela. Kud ćeš gore! Ja sam njoj bila kriva što sam živa. Ona je kraljica, neka je živa i zdrava -kazala je svojevremeno Manojlovićeva.

