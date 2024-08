"JA NE SEDAM GOSTIMA U KRILO" Pevačica otkrila da je menadžeru dala ultimatum zbog Slavice Ćukteraš, ona odmah ostala bez posla

Pevačica Nela Vidaković je iznela šokantne tvrdnje o Slavici Ćukteraš i otkrile zbog čega nije u dobrim odnosima sa koleginicom.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Nela Vidaković se godinama bavi muzikom, ne samo kao pevačica, već i kao tekstopisac i kompozitor.

Ona otkrila i da je njen prvi komšija Mikiša, bivši partner Sandre Afrike dao otkaz Slavici Ćukteraš da bi Nela počela da radi za njega:

- To je istina, ja vidim da njoj nije svejedno ni danas. A prošlo je toliko vremena. Mikiša me je zvao da radim kod njega. I to za veći novac nego što sam do tada radila i pristala sam. Međutim, naknadno sam saznala da Slavica radi i da bih radila sa njom. Meni to nije odgovaralo i bukvalno sam mu rekla "Ili ona, ili ja" - ispričala je Nela.

Vidakovićka je onda obrazložila zašto je postavila ultimatum.

- Ja nisam taj tip. Ja ne mogu da sednem kod gosta u krilo, da se popnem na sto. Nisam ja taj tip. Ne mogu ja to. Ona može. I on je rekao dobro onda ti počinješ ona ispada - rekla je Nela.

foto: Nened K, Damir Dervišagić

Inače, pevačica Tanja Savić nedavno je iznela šokantne detalje o Slavici.

Tanja je otkrila da su se udaljile jer je Slavica navodno pokazala gole grudi njenom tadašnjem dečku, biznismenu iz Nemačke.

- Nas dve smo tada bile u Crnoj Gori na moru, vraćale smo se s plaže i moj momak nas je povezao do hotela. Ja sam sela na suvozačevo mesto, a ona pozadi. U jednom trenutku Slavica je podigla majicu i mom dečku pokazala sise u retrovizoru. Ja sam bila šokirana, nisam mogla da verujem šta je žena uradila! - rekla je za "Skandal" Tanja i dodala da je tada stavila tačku na njihovo prijateljstvo:

foto: Damir Dervišagić

- To je razlog što nismo godinama razgovarale. Jako me je razočarala, gledala sam je kao sestru, sve smo delile, bile smo nerazdvojne. Ne znam šta joj je tada bilo u glavi da tako postupi.

Podsetimo, Savićeva je ove godine zakazala koncert u Beogradskoj areni, a nedavno je otkrila da li joj je neko od kolega čestitao na tome i usputno "pecnula" Slavicu.

Kurir.rs/Hype

Bonus video:

01:19 NEMOJ TO DA RADIŠ, TO JE PRIMER KAKO NE TREBA! Slavica Ćukteraš se otvoreno obratila Dačićevoj snajci zbog jedne njene izjave