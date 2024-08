DARKO LAZIĆ RASPLAKAO TRUDNU KATARINU, ONA MU SE JAVNO OBRATILA: Pevač iznenadio suprugu za rođendan, ovo će pamtiti celog života

Supruga folk pevača Darka Lazića, Katarina, proslavila je svoj 34. rođendan, iako nije želela da pravi feštu povodom istog.

foto: Printskrin/Instagram

Darko je odlučio da iznenadi Kaću, pa je zvao sve njene bliske ljude, te ih okupio u jednom lokalu.

Kaću je ovo dirnulo do suza.

- Hvala svima na lepim željama! Sinoć nisam stigla ništa da okačim, ali evo sada par storija. Nisam planirala da slavim rođendan, pa smo Darko i ja krenuli na večeru. Međutim... - pisalo je u jednoj njenoj objavi na Instagramu.

foto: Printskrin/Instagram

- Darko je okupio moje najmilije i iznenadio me... Hvala mojoj porodici i prijateljima koji su me iznenadili juče i najveće hvala mom mužu koji je sve to osmislio i organizovao - navela je ona potom.

foto: Printskrin/Instagram

- Moja mama koja me zove da me pita da li ćemo svratiti posle večere da mi daju poklon... A u stvari je na putu do restorana! - napisala je Kaća.

foto: Printskrin/Instagram

Darko Lazić i njegova supruga Katarina, inače, broje sitno do trenutka kada će ona na svet doneti njihovu ćerku. Darkova supruga uslikala se sa golim stomakom, dok u ruci drži tortu sa svećicama, a uz to je napisala:

- Zdravo 34. godino, bićeš savršena! Dobrodošla 34. i 8. mesec. Proletele su brzo 34 godine, ali i sedam meseci od kako smo saznali za tebe, princezo!

