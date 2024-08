"ZAKLJUČAVALA ME JE U PODRUM, TUKLA I RAZBILA GLAVU" Milica odrastala u domu za nezbrinutu decu, a nakon toga je doživela HOROR

Milica Kemez, postala je poznata javnosti tokom učešća u "Zadruzi" gde je iznela svoju tešku životnu priču.

Milica Kemez je sa sestrom Mirelom odrastala u Domu za nezbrinutu decu. Kako je jednom prilikom ispričala majčinu sliku je prvi put videla kada je otišla na groblje, dok je oca upoznala nešto kasnije, kada je izašao iz zatvora, ali je i on ubrzo preminuo.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sestra i ona su otišle kod izvesne Vesne iz Bele Crkve u hraniteljsku porodicu. Mada je taj novi početak ličio na bajku, ubrzo se, kako priča u svojoj ispovesti, sve pretvorilo u horor.

- Ta Vesna nam je rekla da je ona sada naša mama i da 'roditelj nije onaj ko te rodi, već onaj ko te čuva'. Pored nas je brinula o još jednom dečaku i njegovoj sestri. Prvih godinu dve je bilo sve u redu. Zvala sam je 'mama' i tako sam je i doživljavala! S vremenom je popustila sa živcima i počela da nas kažnjava, kao i da nas fizički i psihički maltretira - priča Kemezova za domaće medije, a zatim opisuje neke od prvih kazni koje je hraniteljka primenjivala nad njom:

- Jednom mi je rekla da pripazim na pecivo koje se peklo u šporetu, a meni je zagorelo. Bacila ga je na pod i naterala me da ga pojedem! Izbacivala me je napolje, nekoliko puta je sestru i mene terala da spavamo u dvorištu, zaključavala nas je u podrum... Tako bi reagovala ako, na primer, razbijemo neku figuru ili se popnemo na tavan. Nismo išle kod druge dece na rođendane, nismo ih ni slavili. Ne pamtim nijednu rođendansku tortu, niti decu na slavlju kod mene. S vremenom su kazne postale sve brutalnije!

foto: Printscreen/Instagram

Hraniteljka je, kako tvrdi Milica, nju i njenu sestru svakodnevno zlostavljala.

- Stalno je bila živčana, za sve smo joj mi bile krive. Jednom sam s Vesnom nameštala furunu, rekla mi je da će ona da je podigne, a da ja brzo popravim nogicu. Nisam se snašla, a ona mi je tešku peć spustila na ruku! Iskrivila mi je ruku, danima me je bolela... Drugi put mi je drškom od metle razbila glavu, išla mi je krv. Dešavalo se da je gledam kako mi udara sestru. To bi me potreslo, pa bih jecala, a ona se drala: ,,Što plačeš, hoćeš i tebe da bijem?" Gađala nas je čime je stigla. Često bi nas krvnički istukla kaišem, ruke su mi bile modre. Sećam se nekoliko fotografija na kojoj su sva deca iz razreda nasmejana, a ja krijem ruke iza leđa da mi ne bi bile na slici. Umela je da me kazni i pošalje u školu u starim muškim stvarima, prljavim i pocepanim. Terala me je da joj masiram noge do šest ujutru, dok učim tablicu množenja. Imala sam fobiju od učenja, jer ako nešto pogrešno pročitam, uvek bi me klepila po glavi. Nije mi dozvolila ni da odem na maturu! - priseća se Milica trauma iz detinjstva. Ona kaže da su mnogi znali šta se dogđa iza zatvorenih vrata, ali da niko nije reagovao i pokušao da im pomogne:

foto: Printscreen/Pink

- U komšiluku su svi znali da nas maltretira, ali joj niko ništa nije smeo. Bila je muškobanjasta, radila je na pumpi, a pre toga je bila u vojsci. Svi su je se plašili. Imali smo životinje, kokoške, svinje, koze, ona ih je klala. Mi smo brinuli o njima, hranili ih, čistili... Radili smo i na njivi.

Milica se nakon rijalitija udala za Boru Santanu Bivši rijaliti učesnici Milica Kemez i Bora Santana u maju su napravili veliko svadbeno veselje, a sada su tek otišli na medeni mesec. foto: Petar Aleksić Bora je Milicu odveo na Zanzibar, za šta su izdvojili nekoliko hiljada evra, a odakle se redovno oglašavaju sada na društvenim mrežama. foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic

