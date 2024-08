PROŠLI BRAČNI PROBLEMI! Jelisaveta i Teo se baškare na JAHTI, glumica pokazala izvajano telo (FOTO)

Jelisaveta i Miloš Teodosić otputovali su na porodični odmor u Italiju. Supružnici su rešili da leto provedu na moru s naslednicima, a kako bi izbegli paparace, odlučili su da zaobiđu Crnu Goru, gde su bili prošle godine.

Glumica i košarkaš, kako saznajemo, odseli su u privatnoj vili i uživaju na obali mora. Sve je podređeno deci i opuštanju.

foto: Instagram/jagodenamagli

Njihov blizak prijatelj tvrdi da se razvod više i ne pominje u njihovom slučaju:

- To što se dešavalo je bio samo jedan turbulentan period. Prevazišli su oni sve to. Sada uživaju na odmoru i pripremaju se za nove radne pobede koje kreću od septembra. Dogovorili su se da Jelisaveta ne kači zajedničke fotografije, niti želi da provocira i stavlja akcenat na njihov brak i zajednicu. To čuvaju samo za sebe. Njima je najvažniji taj mir koji imaju s prijateljima i decom i ništa ih drugo ne interesuje - priča naš izvor.

foto: Marina Lopičić, Printscreen/Instagram

Ako je suditi po fotografijama koje glumica objavljuje na Instagramu, ona je maksimalno posvećena održavanju svog fizičkog izgleda.

Pored toga što uživa na suncu i u vodi, ona redovno trenira i vodi računa o načinu ishrane. Sa druge strane, Teodosić nema društvene mreže.

foto: Instagram/jagodenamagli

