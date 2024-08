"OD JEDNE PESME SAGRADILI SMO PORODIČNU KUĆU" Đogani otkrio kako je nastao čuveni hit: To je bila neka parodija na narodnjake...

Đole Đogani proslavio se devedesetih godina kada se sa bivšom suprugom Slađom Delibašić pojavio u sastavu grupe "Đogani Fantastiko".

Prva pesma koja je napravila haos na estradi jeste "Idemo na Mars", a poznati denser je jednom prilikom otkrio koliko je novca zaradio zahvaljujući vrtoglavom uspehu.

– Slađa i ja smo zajedničku kuću napravili od novca koji smo zaradili od te pesme. Zamišljao sam da ću ja tamo jednog dana kada ostarim sedeti sa porodicom, imati svoje unuke i onda ‘bam’! Desio se raspad – ispričao je Đole jednom prilikom za Grand i otkrio kako je nastao čuveni hit koji im je promenio život u potpunosti.

- Sedeo sam sa mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: "Druže, jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu" i ja kažem: "To, to nam treba. Idemo na Mars" - izjavio je Đogani i dodao:

- Ta pesma je zapravo neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. Nismo imali drugu strofu, sećam se, pa se svako ubacivao sa nekim delom teksta - priznao je Đogani.

