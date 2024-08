ŠUŠKALO SE DA JE BRAK MATORA I ANITE LAŽAN, ISTINA KONAČNO ISPLIVALA NA VIDELO: "Matičarka za opštinu i grad Budva je..."

Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović su se venčale u Crnoj Gori na Svetom Stefanu. Ipak, u toku "Elite" su donele odluku da žele da se razvedu, a mnogi su komentarisali da je njihov brak bio lažan.

- Matora, Mića je izneo nove informacije. Da je tvoja matičarka lažna, da joj je jako čudno što je Aniti matičarka pogrešila dva puta prezime - rekao je voditelj.

- Neću niko da zbog mog rijalitija blati tu ženu, ja sam se čula sa njom dva dana pred jer sam vadila potvrdu da nemam nijedan gej brak. Moj brak je bio pravi, ona je matičarka za opštinu i grad Budva i to je ozbiljna glupost. Dešava se da ljudi pogrešno pročitaju prezime. To za tu ženu je apsolutna laž, ona nije proterana. Nama su Rusi izdali vilu - rekla je Matora.

- Mića je rekao da bi sklopila istopolnu zajednicu moraš biti godinu dana njihov državljanin - rekao je voditelj.

- To je apsolutna laž, ali hajde onda Lepi Mića da mi da pola cifre, pošto razvod košta 120.000 dinara - rekla je Matora.

- Da li ste se vi čuli? - upitao je voditelj.

- Nismo, ja i matičarka, ali znam da je jako ljuta, što je i normalno - rekla je Matora.

Venčale su na Svetom Stefanu

Podsetimo, Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović su se venčale u Crnoj Gori pre ulaska u "Elitu".

- Sve se promenilo iz korena! Lepše se osećam sad, pregurali smo tu svadbu i sve... Aleksej me je prihvatio, on mi je najveća radost ovih dana. Ne odvajamo se, već me pita: "Gde ćeš Jovana, što ideš Jovana..." - istakla je tada Matora.

01:15 Matora i Anita izgovorile sudbonosno DA

Ipak, Anita je odlučila da želi da se razvede od Matore, nakon čega je uplovila u vezu sa Anđelom Rankovićem.