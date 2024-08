"BAJU NIKAKO NE VOLE GAZDE KLUBOVA" Voditelj u "Stars specijalu" otkrio zašto Nedeljko nije omiljen vlasnicima diskoteka

"Stars specijal", emisija koja se svake subote emituje na Kurir televiziji od 16.10, a čiji su glavni akteri voditelji i novinari Goran Jovanović, Milica Stanimirović, Olivija Jontić i Ivan Gajić, kao i mnoge brojne javne ličnosti koje su predmet komentarisanja, i ovog vikenda privukla je pažnju gledalaca.

Govorili su o raznim temama, a onda su pokrenuli priču i o tome da sve više pevača sada svoje nastupe naplaćuje od karata. Tačnije, koliko ljudi na nastupu, toliko i para, a voditelj Jovanović je otrkio da je prvi sa takvom logikom, krenuo da radi Nedeljko Bajić Baja, i da ga zbog toga niko od gazdi klubova nije voleo, jer nisu mogli da se obogate od njegovog nastupa.

- Baju nikako ne vole, ne zato što ne puni diskoteke, nego zato što ne mogu da se obogate. I vidim da to sada rade i Prija i ostali. I to je pošteno. Koliko ljudi dođe, toliko zaslužuješ i dobijaš, a šta zarade gazde na šanku, to je njihovo. Oni se bave ugostiteljstvom - rekao je Goran.

