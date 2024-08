ŽELJKO ŠAŠIĆ SE OGLASIO POVODOM SKANDALA ĐANIJA NA PROSLAVI SPORTISTA: On ima pravo da se ljuti, EVO KO JE NAPRAVIO GREŠKU VEČERI

Proslava srpskih sportista bilo je veče koje će svi da pamti, mnogi po dobru, ali ima i onih kojima je to veče zadalo gorak ukus.

Pevač Đani nije uspeo da stigne na red od svojih kolega, te je pre završetka napustio restoran u prestonici i dao izjave koje su izazvale burne reakcije.

Željko Šašić, koji takođe nije pevao, iako je prisustvovao proslavi, oglasio se za emisiju "Stars" na Kurir televizjii povodom proslave srpskih sportista nakon uspeha na OI u Parizu

- Lično ja, došao sam sa prijateljima koji su bili u stručnom štabu, pa i nisam bio obavezan da pevam, iako su svi od mene to očekivali, svakako, bio sam spreman na to. Kada sam pogledao, posle izvesnog vremena, više nije bilo vremena. Đani je sedeo pored mene, njega su pozvali da peva, pa i ima pravo zbog toga što nije došao na red, ali eto, tolika je bila euforija oko toga, izgleda da nas je bilo previše. Đanijeva reakcija je opravdana, ne znam ko je bio zadužen za raspored, ali biće prilike. Bilo je nezaboravno veče, imao sam tu čast da ih sve zagrlim i da im se zahvalim na ponos koji su doneli Srbiji. Bilo je divno, da ne bi trebalo bilo koja mrlja da skrnavi to veče.

