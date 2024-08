JOVANU JEREMIĆ USISAO DEČKO! Voditeljka puca od ljubavi dok je njen PEKAR strasno ljubi, ne skida osmeh sa lica (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavnom odnosu sa 15 starijim biznismenom Draganom Stankovićem, koji drži lanac pekara.

Jovana Jeremić ne krije da je u Draganu pronašla sve što je tražila, a njihove zajedničke trenutke neretko deli putem svojih društvenih mreža.

Ovoga puta, voditeljka je podelila fotografiju na kojoj je Dragan ljubi, a ona ne skida osmeh sa lica.

Jovana otkrila da imaju odnose tri puta dnevno

Inače, Jovana ističe da je njihov odnos veoma strastven, te da imaju odnose tri puta dnevno.

- Jeste, kako nije zaslužan, redovan s*** za doručak, ručak i večeru. Dobar je Dragan, odličan, mogu da ti kažem. Može to Dragan da isprati sve, trudi se. Nemoj da sumnjaš, previše je dominantan, on prati čak i ovaj razgovor iako nije s nama, on je Veliki Brat u svakom smislu. Super je s***, to se podrazumeva, ali i zdrava, ishrana i redovan trening su bitni. Treniram svaki dan, vodim računa, ali, pored s**** i vođenja ljubavi, ja vodim ljubav jer Dragana volim. Gde je Dragan mene najviše podržao? Da smršam. On mi je dao vetar u leđa da smršam još tri-četiri kilograma, da bih bila, kako je on rekao, praćka i sajla - izjavila je Jovana za Republiku.

Kurir.rs/Blic

