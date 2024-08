APSOLUTNI HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Milica ima 100.000 pregleda zbog međunožja, Otkrivamo da li pevačica nosi veš ili ne

Milica Pavlović definitivno s pravom nosi titulu "seksi senjorite", kako, uostalom, glasi i njen hit. Ona je na solističkom koncertu u Novom Sadu oduševila fanove, a samo jedan klip sa tog nastupa na društvenim mrežama ima čak 100000 pregleda.

Na društvenim mrežama se šeruje snimak sa koncerta Milice Pavlović foto: Mina Dišlenković

U pitanju je snimak na kojem popularna pevačica izvodi baladu "Praštaj" s poslednjeg albuma. Za nju je odabrala elegantnu haljinu, koja je malo više otkrila lepote Miličinog tela. Toliko je posvećena publici i muzici i prepustila se muzičkoj večeri da nije obraćala pažnju na to da je pokazala previše. S obzirom na to da Pavlovićeva važi za jednu od najlepših estradnih umetnica, pratioci su se oduševili prizorom. Kako i ne bi kada je ovo jedna od retkih prilika da zavire Milici ispod haljine koja je šljaštila. Međutim, to je bila takozvana optička varka. Jer Pavlovićeva je imala bodi u puder boji, ispod kog su njeni atributi samo došli do izražaja. Iako se na internetu debatuje da li Pavlovićeva ima veš ili ne, činjenica je da ona nikada pred publiku nije izašla neprimereno obučena. Interesantno je da je taj video postao hit i u svetu, pa je Milica dobila poziv, kako saznajemo, od radija čak u Španiji i ostalim delovima Evrope da im dozvoli da na njihovim stanicama pušaju njene hitove sa poslednjeg albuma.

foto: Mina Dišlenković

Kako bismo čuli njenu reakciju na ovolike milione pregleda, kontaktirali smo s pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive. Nema sumnje da će se oglasiti čim pročita vest.

foto: Mina Dišlenković

00:49 Devojčica oduševila Jelenu Karleušu