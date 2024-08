"ANI NIKOLIĆ SAM REKAO: TO SI SAD URADILA I NIKAD VIŠE" Profesor pevanja o saradnji sa zvezdama: Gagi je Anabeli zabranio...

Zoran Popov je čovek koji je mnogim pevačima na našoj sceni pomogao da usavrše glas i nauče tehniku pevanja. U intervjuu za Kurir govorio je upravo o saradnji sa zvezdama, kako i kada je počeo da se bavi ovim poslom i koja je njegova tehnika da neko za samo 20 časova sa njim nauči da peva besprekorno, kvalitetno i tačno.

- Radim i s ljudima iz Amerike. Oni prvo moraju da nauče kako peva Vida Pavlović, pa onda da nauče R'n'B. Jer Vida Pavlović je deset puta teža od afroameričkih gospela, R'n'B i svega ostalog - počeo je svoju priču čuveni profesor Popov.

foto: Privatna Arhiva

S kim ste sve sarađivali od javnih ličnosti?

- S Natašom Bekvalac, Anom Nikolić, Vesnom Đogani, Slađom Delibašić, Danom Karić, Anabelom, ćerkom Željka Joksimovića, njegovim bratom, ali oni nisu završili do kraja. Ćerka je morala da ode na studije, a brat u pozorište. Oboje su bili talentovani.

Kada i kako je sve počelo, što se vašeg posla tiče?

- Godine 1986. postao sam asistent Kornelija Kovača. Tu me je najviše zanimalo kako se pravi hit, komercijalna pesma. Komponovao sam od pete godine, znao sam da iskomponujem ariju, ali kako se pravi hit, da svi ljude vole tu pesmu i slušaju, e to me je Kovač naučio. Pobedio sam 1997. na Budvanskom festivalu, sve tri nagrade za kompoziciju "Ja činim sve", koju je interpretirala Tanja Banjanin, i prvu nagradu na internacionalnom takmičenju u Belorusiji. Žao mi je samo što mi Tanja nije dala tu nagradu. Jer ipak je pobedila kompozicija, a ne njena interpretacija. Ja sam tada bio kao predstavnik Srbije, što je velika čast za mene. Tu se videlo da me je Kornelije naučio dosta. Od te pesme i danas dobijem neki novac preko Sokoja.

foto: Dragan Kadić

Da li ste pisali još neke pesme?

- Za Ivana Gavrilovića pesmu "Daj, nasmeši se". Komponovao sam i za našu divnu Kseniju Pajčin pesmu "Ribar", za Maju Odžaklijevsku, Slađu Delibašić, ima još, ali ne mogu da se setim.

Radili ste i za Kseniju i Slađu, ali i za Maju i Tanju Banjanin. Različiti stilovi, reklo bi se.

- Uvek imam svoj stil. Pop soul. Time se bavim. Pesma " Ja činim sve" je najmanje taj pop soul, ali eto, desila se. Išao sam u video-klub da vratim kasetu i takva mi je inspiracija došla da sam za sedam minuta napravio tu pesmu. Nisam se odvajao od svog diktafona jer komponujem na otvorenom. Poslednju pesmu sam napravio u gradskom prevozu.

Zašto baš duet sa Slađom Delibašić? Da li ste i nju učili da peva?

- Ne. Nju nisam učio da peva. Jednostavno ne znam kako je to bilo, uvek sam bio dobar s Đoganijima. Tada Đole nije živeo sa Slađom i ne znam kako sam došao do Slađe, ali sam napravio sa svojom suprugom pesmu "Šesto čulo". Bivša supruga je pisala i "Ja činim sve" i mnoge druge pesme. I eto, brzo je došlo do saradnje. Milina je raditi s mojom sada bivšom ženom.

Kako je izgledala saradnja s Natašom Bekvalac i Vesnom Đogani?

- Prvo moje pravo iskustvo je bilo s Vesnom Đogani, kada mi ju je Đole doveo da je naučim da peva. Đole je mnogo mudar, pametan i veliki čovek. Nije pitao šta koliko košta. On me je mnogim stvarima naučio. Ali i Vesna je bila odličan talenat. Eto, ona nije znala vibrato, pa sam je tome učio. Odmah za njom stigla je Nataša. S njom nisam imao pet časova, već samo jedan dan kad je snimala pesmu "Ponovo". Pozvao me je Kobac i rekao da dođem u studio. Došao sam i tu je Nataša odmah sve naučila, platila regularno 150 evra. Leontina mi je takođe dosta pomogla. Za marketing mogu da se zahvalim njoj.

foto: Petar Aleksić

A Anabela?

- Anabela je divna. Ona je toliko talentovana. Ali je njoj Gagi odjedanput zabranio da dolazi kod mene. A lepo smo radili i divno sarađivali. Kapirala je sve. Sve joj je išlo od ruke. Ne znam šta se desilo.

foto: Dragana Udovičić

Ana Nikolić je bila spremna da vam plati bezuslovan iznos da je naučite vibrato.

- Da. Sećam se kao danas da je bilo. Dolazi ona i kaže: "Platiću ne znam koliko, koliko god tražite, samo da me naučite vibrato." I ja sam je po planu i programu naučio vibrato. Ali se sam se setio tog GABA sistema - nikako ne smeš ostaviti učenika samog tri sekunde. E, nju jesam. I ona odmah kaže: "Ja to ne mogu." Sećam se, kad je rukom tresnula o sto i rekla: "Ja to ne mogu", ja kažem: "Molim, Ana? To si sad uradila i nikad više." Ona je bila divan student. Završila je kompletan program, otpevala je sve što je moglo tada. Sada se moja škola i ona od tada mnogo razlikuje, sada je mnogo zahtevnije. Svaki učenik od tada bi trebalo da dođe na bar još pet časova kod mene sada.

foto: ATA images

Da li ste imali neku neuspešnu saradnju?

- Ne. Svi su za mene isti. Svi prolaze isti program. Svakom znam da priđem. Zato sam ja jedini na kugli zemaljskoj ko može da kaže da ću naučiti nekog da peva sve fraze, i dati izraz za vašu autentičnu vrhunsku interpretaciju, ili vraćam sav novac koji ste uložili kod mene. Dosad se nije dogodilo da ima problema.

Za koliko vremena od nekog malog talenta možete da napravite ozbiljnog pevača?

- Za pet dana. One koji imaju strahovitu volju mogu da naučim za 20 sati. Pet dana po četiri sati, mogu da ga naučim da se zna sve.

foto: Privatna Arhiva

Ko, po vama, sada najbolje peva?

- Ivan Kurtić je za mene pevač broj jedan sada. Ono što on otpeva je domaći zadatak za neke velike pevače. I njegov brat je odličan. Ali Aleksandra Prijović... Neću da komentarišem njene pesme, jer njen tim je našao tu žicu da ljudi pevaju, slušaju, da bude hit, ali što se glasa tiče... Slušao sam je na jednoj romskoj večeri, tu sam čuo kakav glisando ima. Vrhunska tehnika. Ona je stvarno zaslužila broj 1 na estradi, kao što i jeste. A Zejna je ogroman talenat, ali nju treba neko da pogura i pomogne joj da ispolji svoj talenat. Ona je otpevala vibrato kao Lorin Hil, to kad sam čuo, sve mi je bilo jasno. Da Zejna ima novca da u sebe uloži kao Ana Nikolić za prvi album, marketing 50.000 evra i Marini Tucaković 100.000 evra, ona bi se popela na vrh estrade istog momenta.

Šta mislite da je problem kod mladih izvođača kojima brzo pukne glas?

- Nisu bili kod mene (smeh). Mnogo je bitno da se peva iz stomaka, a ne iz grla. Za devet dana sam naučio jednog čoveka da peva skroz iz stomaka i on je sada spreman da 365 dana u godini peva pun repertoar i da mu ne ode glas.

