CECA U PROBLEMU ZBOG VILE U KOJOJ ŽIVI SA PORODICOM: Ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet! Pevačica burno reagovala

Ceca Ražnatović, jedna od najvećih balkanskih zvezda, nedavno je ponovo dospela u centar pažnje, ali ovog puta zbog poznate influenserke iz Slovenije.

Blogerka je odlučila da poseti Ljutice Bogdana u Beogradu, gde se nalazi Cecina vila na Dedinju, i namenski je obišla lokaciju.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tom prilikom, influenserka se snimala i fotografisala ispred Cecine vile, a zatim je sve te trenutke podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. Ova situacija izazvala je veliku pažnju i interesovanje javnosti.

- Pričala sam ranije u intervjuima da su mi agencije nudile da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gde ja da budem s decom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet - rekla je kroz smeh Ceca, pa objasnila:

foto: Nemanja Nikolić

- Naravno da je to veliko "ne", ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Devojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem "Paparaco lovu" - rekla je nedavno Svetlana Ceca Ražnatović

Kurir.rs/ Telegraf.rs / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC