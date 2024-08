SVI PRIČAJU O NJENOM IZGLEDU U 8. MESECU! Kaća Lazić otkrila koliko se UGOJILA u trudnoći, sa ovim ne može da se složi

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina čekaju ćerku, a ona je sada pokazala kako izgleda u osmom mesecu trudnoće.

Naime, Katarina je objavila fotografiju na kojoj je njen trudnički stomak u prvom planu, a tom prilikom je otkrila da se ugojila samo tri kilograma.

- Pošto su se svi osvrnuli na moj izgled u 8. mesecu moram da kažem da nisam napisala da izgled u trudnoći zavisi od toga šta i koliko jedete, napisala sam da broj kilograma koji ćete dobiti zavisi od ishrane. I verujte da ne poznajem nijednu trudnicu koja je vodila računa o ishrani, a ugojila se više od onoga što je "normalno" , a to je za trudnoću sa jednom bebom do 12 do 13 kilograma, a sa blizanačkom trudnoćom do 20 kilograma. Moram da naglasim, da nisam rekla da svi trebate da se ugojite samo 3 kilograma kao i ja, samo sam napisala moj primer. A sasvim je normalno da to bude više od 3 kilograma, tačnije ne više od 13 kilograma do kraja 9. meseca ili do 20 kilograma kada su blizanci u pitanju - napisala je Katarina i dodala:

- Izgled u trudnoći zavisi od: stanja (izgleda) pre trudnoće, ishrane, genetike, metabolizma. Neko je napisao da izgled u trudnoći zavisi od godina, ne mogu da se složim sa tim, znam mnoge žene koje sa 40 u trudnoći izgledaju odlično, a i sama imam 34 godine, što je, složićete se - nije malo.

Mora na operaciju Katarina je otkrila sve o zdravstvenom problemu koji ima još od detinjstva. - Ne nazire se stopalo bebe, na stomaku iznad pupka se vidi kila. Imala sam je još kao dete, ali nije bila vidljiva dok stomak nije počeo da mi raste. Kako doktor kaže, može da se sredi samo operativnim putem i to kada odlučim da više ne ostajem trudna. Za sada ne mogu ništa da uradim - objasnila je ona.

kurir.rs/blic

