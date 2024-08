ZARADIO MILIONE I SVU IMOVINU PREPISAO OVOJ ŽENI! Šerif Konjević iznenadio sve svojom odlukom: Ona je to zaslužila!

Šerif Konjević više decenija je na estradnoj sceni. Kao jedan od najpopularnijih folk pevača s prostora bivše Jugoslavije, koji i dan danas radi punom parom, zaradio je mnogo, većina kaže milione, a sve što ima prepisao je supruzi Kaniti.

Njih dvoje sa sinom žive u Sarajevu. Imaju jednu od najlepših kuća na Ilidži, čija vrata je prošle godine otvorio ekipi Kurira.

foto: Kurir Televizija

Kanita je Šerifova druga supruga, ali se ona ne pojavljuje u javnosti. Oni koji je poznaju kažu da je lepotica. Pevač je jednom prilikom na Kurir televiziji javno iskazao svoju ljubav prema životnoj saputnici, a onda je i otkrio da sve što ima pripada njoj.

- Ja svoju ženu volim najviše na svetu. Sve što imam ostavio sam njoj. Uvek govorimo o nekim materijalnim stvarima, a ja sve što sam stekao u životu njoj sam prepisao. Ona je to zaslužila – rekao je Šerif i dodao:

- Volim ljude koji su konkretni i koji ništa u životu ne pričaju suvišno. Ne priča ništa suvišno, vodi računa o meni, o mom stajlingu… Kroz život sam se naslušao raznih jezika, daj malo da uživamo – rekao je Konjević za Kurir televiziju.

foto: Foto: Marko Jović

Šerif je pre Kanite bio u braku sa Jasnom, koja se posle razvoda od pevača udala za njegovog kolegu Ninu Rešića. Ona je po okončanju braka ostala da živi u kući koju je dobila razvodom, koju sada, prema pisanju bosanskih medija, želi da proda.

Legendarni pevač rođen je 26. aprila 1958. godine u Sanici u Bosni i Hercegovini. Pevanjem se bavi još od tinejdžerskog doba. Tada izuzetno poznati harmonikaš Ljubo Kešelj upoznao ga je sa Nazifom Gljivom, autorem brojnih hitova.

Sa 17 godina snimio je prve singlice "Đul Zulejha" i "O suze moje". Kasnije je započeo saradnju sa hitmejkerom Novicom Uroševićem na albumu "Bijela vjenčanica". Taj album prodat je u 825.000 primeraka, čime je tada oboren rekord u tiražu.

Njegova karijera tada kreće uzlaznom putanjom. Nastavio je da radi sa Uroševićem na naredna dva albuma koja su takođe beležila odličnu prodaju.

foto: Jutjub Printskrin

1985. godine Šerif se upoznaje sa Miodragom Ilićem Basom i uz hitove Nazifa Gljive i Basa snima album sa Južnim Vetrom "Potraži me". Međutim, došlo je do nesuglasica između pevača i tvorca "Južnog vetra" zbog čega prekidaju saradnju posle samo jedne ploče, koja je bila prodata u tiražu od pola miliona.

Iste godine snima još jedan album "Hej, kafano, ostavljam te", koji takođe postiže uspeh.

Sledeće godine objavio je novi album na kojem su se pored numera Nazifa Gljive našle i one koje su potpisali Šaban Šaulić "A ond mi pričajte o njoj" i Haris Džinović "Pusti me već jednom".

foto: Printscreen

Šerif Konjević i danas je jedan od omiljenih pevača pogotovo za romska veselja, a pre izvesnog vremena je internet preplavio snimak na kojem se on ljuti što jedan fan pokušava da mu zalepi novčanicu na čelo. Tad je poručio da on to ne dozvoljava.

Bonus video:

00:44 Čuveni Šerif raspametio sve u restoranu “Dva Jelena”