"OVO JE KOMŠIJA NASILNIK, PROFESOR NA FAKULTETU" Veljko Kuzmančević podelio sliku čoveka kog su Verica i on prijavili policiji

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević sinoć su pozvali policiju zbog drame koja se odigrala u dvorištu njihovog doma na Avali.

Verica i Veljko podelili su video snimak, te istakli da im je komšija pretio. Veljko Kuzmančević se sada oglasila i podelila sliku komšije uz sledeće reči.

- Ovo je nasilnik D.B. profesor na veterinarskom fakultetu koji je noćas uputio pretnje smrću meni i mojoj supruzi. Molim nadležne da postupe po prijavi i zaštite Avalsko naselje od maltretiranja bahatog pojedinca. Avala nije Dubona - poručio je Kuzmančević.

Verica Rakočević potresla se zbog incidenta sa komšijom.

- Taj čovek je krenuo da viče i vređa: “J***m ti mater, j***m ti mater,” onda je u jednom trenutku rekao: “Dužan si mi krv”, što znači da će ga ubiti, a meni viče: “Umri, k***o, umri kurvo”, ja sam se tresla. Policija je došla u roku od 10 minuta. Napravili su zapisnik. Nadam se da će ga sud kazniti kako treba. Sve ovo što se kod nas dešava može da se reši strogim kaznama. Možete da zamislite kako mi je, radim do 3-4 ujutru. To se sve desilo oko 19 časova i nastavilo se sa pretnjama i uvredama. Veljko često putuje, zamislite da sam bila sama. Ko meni kaže, da čovek tog psihičkog profila ne može da preskoči kapiju i da mi baci bombu. Ko mi garantuje da taj čovek kada ja bacim u 10 sati uveče smeće, neće doći da me udari čekićem u glavu. To je ona seljačka psihologija - ti si javna ličnost, e pa ja sam važniji od tebe.

