KURIR NA MESTU INCIDENTA NA AVALI! Evo šta smo zatekli ispred kuće Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića gde im je pretio komšija

Verica Rakočević i Veljko Kuzmančević u noći između nedelje i ponedeljka preživeli su pakao zbog komšije na Avali, gde žive. Čak je i policija intervenisala!

Kompozitor je na svojim društvenim mrežama podelio video-snimak na kojem se čuje kako im komšija preti. On je čak podelio i njegovu fotografiju i objasnio da je reč o profesoru na Veterinarskom fakultetu.

- Ovo je nasilnik D. B., profesor na Veterinarskom fakultetu, koji je noćas uputio pretnje smrću meni i mojoj supruzi. Molim nadležne da postupe po prijavi i zaštite avalsko naselje od maltretiranja bahatog pojedinca. Avala nije Dubona - poručio je Kuzmančević.

Verica Rakočević potresla se zbog incidenta s komšijom.

- Taj čovek je krenuo da viče i vređa: "J***m ti mater, j***m ti mater", onda je u jednom trenutku rekao: "Dužan si mi krv", što znači da će ga ubiti, a meni viče: "Umri, k**vo, umri, k**vo!" Ja sam se tresla. Policija je došla u roku od deset minuta. Napravili su zapisnik. Nadam se da će ga sud kazniti kako treba. Sve ovo što se kod nas dešava može da se reši strogim kaznama. Možete da zamislite kako mi je, radim do tri-četiri ujutru. To se sve desilo oko 19 časova i nastavilo se s pretnjama i uvredama. Veljko često putuje, zamislite da sam bila sama. Ko meni kaže da čovek tog psihičkog profila ne može da preskoči kapiju i da mi baci bombu? Ko mi garantuje da taj čovek, kada bacim u deset sati uveče smeće, neće doći da me udari čekićem u glavu? To je ona seljačka psihologija - ti si javna ličnost, e pa ja sam važniji od tebe - rekla je Verica.

Dan nakon incidenta naša ekipa je otišla u ovo naselje ispod planine. U ulici koja izlazi na dva kraja sreli smo dva čoveka u alkoholisanom stanju. Pokušali smo od njih da saznamo nešto o neprijatnoj sceni koja se desila u njihovom kraju veče pre, ali oni nisu bili u stanju da nas razumeju.

Stigli smo do kuće komšije kog je Veljko prijavio policiji, a na kapiji je stajao katanac. Meštani koje smo sreli bili su u šoku:

- Verica i Veljko su zaista divne komšije. Čuli smo uku i buku, ciku i dreku i videli smo kada je patrola policije došla. Ovako nešto se nikada nije desilo. Zaista je nedopustivo i nekulturno da se tako ponaša čovek koji važi za akademskog građanina. Neki red, rad i mir treba da se znaju - ispričao nam je jedini komšija kog smo sreli.

Prošetali smo i do porodičnog doma poznatog para, ali oni nisu bili kod kuće.

