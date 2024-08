NAŠA PEVAČICA MESECIMA NOSILA SEKIRU U TORBI, A ONDA JE ZAUSTAVILA POLICIJA! Ona se ovako PRAVDALA, a tek da čujete OBJAŠNJENJE

Popularna Bebi Dol, proslavljena pevačica, svojevremeno je bila gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji gde je pričala o svojoj karijeri, odrastanju, mužu, ali i učešću u popularnom rijalitiju "Farma".

Kako je našoj voditeljki Ljiljani Stanišić svojevremeno otkrila, nakon "Farme" mesecima je nosila sekiru u torbi, a onda je ispričala i urnebesnu anegdotu kako ju je policija zaustavila.

foto: Ata images

- Dva meseca sam iškla sa sekirom posle "Farme" u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže, on me razume, a danas su rijaliti malo drugačiji - ispričala je Bebi.

Kako kaže sekiru je nosila, jer je bila ponosna na sebe.

foto: Ata images

- Ja sam izvojevala sekiru, ja sam izvoojevala svoju veliku pobedu. Čovek je milio da ću ja ko zna šta učiti sa sobom - priča iskreno Bebi.

Bonus video:

00:36 Bebi Dol plače nakon kremacije