"SVE ONA MORA DA ISTRTLJA!" Seka Aleksić imala neprijatnost u restoranu, a onda se oglasili ZAPOSLENI: Evo šta su joj poručili!

Pevačica Seka Aleksić podelila je sa fanovima neobično iskustvo iz jednog lokala u kom je sedela.

- Bila sam sa mužem pre neki dan u šopingu i gladna sam... Rekoh da odemo da nešto pojedemo, ja ću pastu, a on će meni: "I meni se jede pasta". Uđemo, dobar dan, dobar dan... Pita čovek njega šta ćete, on kaže: "Ja ću integralno testo, pola porcije i dupla porcija lososa" - ispričala je Seka.

- Pita mene konobar: "Izvolite, šta ćete vi?", ja kažem: "Karbonaru". On me pita: "Isto kao gospodin?", ja kažem: "Kako mislite isto, on je naručio nešto drugo, ja sam rekla karbonaru". "Ne, ne, mislim hoćete isto pola porcije integralnog testa?", kaže mi on... "Karbonaru, rekla sam!" - navela je potom pevačica, a potom dobila neočekivani komentar.

Naime, oglasili su se zaposleni koji su preko profila restorana izvinili Seki i ponudili "popravni test":

- Seko, izvini, naša je greška, sledeći put dupla porcija - dok se Sekin suprug Veljko Piljikić takođe oglasio, pa joj je napisao:

- Sve ona mora da istrtlja.

