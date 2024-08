"JA SAM TEBE PRESTALA DA VOLIM" Bolne reči Jovane Pajić o razvodu od Saleta Tropika: Ugrozili smo NAŠE PSIHIČKO STANJE...

Jovana Pajić i bivša supruga kolege Aleksandra Cvetkovića, pevača "Tropiko benda" progovorila je nedavno o razvodu od svog supruga.

Iako su dobro funkcionisali, pa su ostali dobri prijatelji i nakon rastanka, Sale Tropiko i ona su imali drugačije pogled na budućnost.

- Prosto smo se razvili u različitim smerovima. Rekla sam: "Ja sam prestala tebe da volim". To je jednostavno tako. Mi možemo biti idealni prijatelji do kraja života, ali u smislu tog zajedničkog života i onoga što su za tebe vrednosti, što su za mene, kako ja vidim budućnost naše porodice ili moju, dece, uopšte nismo imali više iste poglede - počela je ona u emisiji "Magazin in" i dodala:

- A nije više stvar ni u toj različitosti, već da se ugrožavamo međusobno, i ugrožavamo naše psihičko zdravlje i naše dece - rekla je Jovana.

- Svaka ti čast na hrabrosti da ovako kažeš - rekla joj je Sanja Marinković.

"Volela bih da se opet zaljubim"

Jovana i Sale su se venčali kada je imala samo dvadeset dve godine.

- Kad imaš dvoje dece, prvo gledaš njihov interes. Imam njih, živim sa njih dve i to je ono što zelim. Volela bih da se ponovo zaljubim, da imam partnera, da provodimo zajedno vreme, da putujemo, ali da budemo na dve adrese. Verujem da samo tako može da traje. Mislim da bi život pod istim krovom bio preveiliki stres za Helenu i Đinu, a sigurno je i da bi nestala magija.

- Mislim da je početak kraja svakog odnosa trenutak u kome se javi želja za posedovanjem, svejedno da li muškarac ženu ili žena muskarca. Ljudi sve više imaju tu potrebu, ali zar nije lepše da jedno drugome budemo - izbor. Zar nije lepše da on bude moj izbor, ako treba, uprkos svima i uprkos svemu? Mislim da bih mogla da takvu nameru prepoznam na kilometar. Želim da se u mom životu pojavi neko ko će biti otvoren, prema kome ću ja biti otvorena, da se međusobno podržvamo, da razgovaramo... Teško je da u ovim godinama upoznam nekoga ko iza sebe nema brak, ozbiljnu vezu ili decu. Volela bih da i njemu njegova deca, ako ih ima, budu prioritet, ali da oboje želimo da budemo jedno s drugim. Ne želim da ikada više nešto moram. Što sam morala - morala sam - istakla je ona, a preneo "Story".

