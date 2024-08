"KRENUO JE DA MI OTIMA MIKROFON ČIM JE VIDEO DA SU MI RUKE PUNE PARA" Sandra Afrika raskrinkala Đanija: Sve gleda kroz novac!

Folker Radiša Trajković Đani digao je na noge javnost posle proslave uspeha srpskih sportista na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je javno prozvao svoje kolege koji su se "otimali" oko mikrofrona, pa on nije stigao da otpeva nijednu pesmu.

Sandra Afrika je sad u emisiji "Pretres" na Hype televiziji raskrinkala kolegu Đanija, upravo njega optuživši da otima mikrofon kolegama i da kada je reč o bakšišu svi dogovori padaju u vodu.

foto: Kurir televizija

- Mislim da me kolege vole, ja volim njih. Bukvalno sa svima razgovaram. Ne mogu da kažem. Ne mogu da kažem da na nekoga nisam ljuta. Imam razloga, naravno - počela je priču Sandra.

Voditelj ju je odmah prekinuo i upitao da li je reč o Radiši Trajkoviću Đaniju, na šta je ona odgovorila:

- S njim sam izgladila odnose. Okej smo sada, na "ćao-ćao". Mislila sam da je on malo drugačiji.

- Da li je stvarno bakšiš bio problem? - upitao ju je voditelj.

foto: Nemanja Nikolić

- Problem je bio njegov odnos prema meni, generalno. Neprijatan, gledao me je kao rivala, a otišli smo da zajedno radimo turneju, ja njega uopšte nisam tako gledala. Mislila sam da je nama lepo, da se zezamo, a koliko si ti uzeo para, koliko ja, ne da me ne zanima... Ne volim materijaliste i ljude koji sve gledaju kroz novac. Neću da sedim sa tobom samo iz koristi ako mi ne prijaš.

- Tada sam prvi put bila u Americi. Kuma mi je u Majamiju, htela sam i da odemo do nje, da se zezamo. Mislila sam da ćemo se družiti, a on je sve gledao kroz novac. Rekla sam mu: "Čoveče, nisam ja došla da se bijem sa tobom i otimam za mikrofon i svađam oko toga ko će koliko da peva!" Ako smo se dogovorili da svako peva po sat vremena, tako će biti. Ne može da dođe za 20 minuta kada vidi da ja uzimam novac i da su mi pune ruke para. Ne može to da radi samo da ja ne bih jel'te uzela sve moguće pare u kafani, pa da ne ostane za njega. Jako je ružno - rekla je pevačica.

Po svemu onome što je rekla Sandra Afrika, Đanije je stigla karma.

Bonus video:

03:36 RADIŠA TRAJKOVIĆ DJANI