KO JE 20 GODINA MLAĐA SUPRUGA DRAGANA MARINKOVIĆA MACE? Jovana je prava BOMBA, zajedno preživeli veliki gubitak

Dragan Marinković Maca, poznati glumac, komičar i voditelj, dugo je prisutan na javnoj sceni, ali o njegovom privatnom životu se ne zna mnogo.

foto: Damir Dervišagić

Iako se suočio s velikom tragedijom i teškim životnim borbama, Maca je ostao jak, a najveću podršku mu je pružala njegova supruga Jovana, koja je dvadeset godina mlađa od njega.

Šarmantni Sarajlija brzo je shvatio da je Jovana žena njegovog života, pa su se odlučili na brak posle samo nekoliko meseci veze.

foto: Printskrin/Instagram

Njihov odnos je bio izuzetno skladan, i uprkos izazovima, ostali su čvrsti i posvećeni jedno drugom.

- Ja sam moju ženu, moju Jovanu, oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir - ispričao je Maca.

foto: Printskrin/Instagram

On je istakao da je njihovo venčanje bilo intimno i da, iako mu sam čin venčanja lično ne znači mnogo, s Jovanom uživa u bračnom životu.

– Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: "Dobar dan". Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život – rekao je prilikom jednog gostovanja u emisiji Magazin In.

foto: Printskrin/Instagram

Maca, inače, iz prethodnih ljubavi ima dvojicu sinova, s kojima njegova životna saputnica, inače frizerka, ima sjajan odnos.

- Jovana se divno slaže sa njima - zadovoljan je glumac.

On nije krio svoju želju da s Jovanom izgradi veliku porodicu, a par je pre izvesnog vremena doživeo tešku tragediju – izgubili su trojke.

- Jovani je bilo užasno. Morali smo posle toga da odemo na nekoliko meseci van Beograda kako bismo se sklonili od svega. Trebinje nam je bilo utočište četiri-pet meseci. Tamo smo se fino odmorili od beogradske gužve i haosa - rekao je Marinković i istakao da je bilo bitno da se psihički oporave od svega kroz šta su prošli.

foto: Printskrin/Instagram

Glumac je ispričao i da se trudio da podrži suprugu u teškim momentima, kao i da ima mnogo sličnih slučajeva svuda oko nas.

- Morali smo i psihički da se resetujemo zbog tog gubitka. Jovani sam u tim trenucima bio velika podrška. Teško je to podnela, jer joj je to bila i prva trudnoća. Nekako smo isplivali iz svega i idemo dalje. Grozno je što takvih slučajeva kao što je naš ima mnogo. Mnogo parova prolazi kroz tu agoniju. Ne znam da li je to od bombardovanja ili loše hrane - zaključio je on.

Ipak, glumac ne odustaje od svoje želje da ima potomstvo sa suprugom.

Nedavno je u emisiji "Nije sve tako crno" govorio o razlici u godinama i otkrio zašto se njegova supruga ne eksponira javno.

- Samo budali je pomodarstvo imati mlađu ženu. Sve što je pomodarstvo je smeće! Kao što je danas pomodarstvo biti gej. Znaš li koliko ljudi ima koji imaju ženu i decu, a sa strane se bodu... Ja da sam gej, gej sam i u čemu je problem?! Upoznao sam ih milion i radio sa njima. Igrao sam sa jednim evropsku predstavu, sjajan i normalan dečko - izjavio je Marinković i dodao:

foto: Printscreen

- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom, boli nju k**** za sve to. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je Marinković.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:11 Dragan Marinković Maca - Nije sve tako crno