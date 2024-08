"LELE, STAVI NEŠTO U TE GRUDI DA ZALIČIŠ NA NEŠTO" Milica Todorović o odlasku pod nož, a oni su hteli da joj plate SILIKONE! HIT!

Milica Todorović (33) kaže da voli svoje male grudi! Pevačica je jedna od retkih žena sa javne scene koja nije podlegla trendovima plastične hirurgije. Iako tvrdi da nema ništa protiv estetskih korekcija, Milica je istakla da sa ponosom nosi svoje malo poprsje, kao i da ne želi da ga poveća.

- Ne kukam što imam male grudi, volim ih takve kakve jesu. Zaista nemam potrebu da stavljam silikone, jer da imam, verujte da bih do sada to uradila. Kada samo pomislim da treba da me seku na mestu gde se nalaze žlezde i gde treba sutra dete da dojim, želudac mi se okrene naopačke. Ja nemam snage za to, plašljiva sam. Meni je sasvim lepo u svojoj koži i ne bih ništa menjala - rekla je Milica i dodala da se često ljudi iz njene okoline šale na račun malog poprsja, kao i da je nagovaraju da ode "pod nož":

- Moji prijatelji su me ranije stalno nagovarali: "Hajde, Milice, platićemo ti jedan silikon, a ti dodaj pare za drugi." Klavijaturista koji sa mnom radi godinama jednom mi je rekao: "Lele, bre, Milice, stavi nešto malo u te grudi da zaličiš na nešto." Uvek se smejem tome, ali džabe, ja ih volim i ovako malene. Čak me stilistkinja često kritikuje i govori da mi ubaci nešto u haljinu da mi grudi dođu do izražaja.

Lepa Kruševljanka ističe da nema ništa protiv žena koje posećuju plastičara, iako ona sama nije jedna od njih.

- Ako neka žena ima potrebu i želju da poveća grudi jer nije zadovoljna svojim izgledom, onda to i treba da uradi. Žene treba da rade na sebi prvenstveno zbog sebe, da bi se one osećale dobro u svojoj koži. Poznajem toliko žena i devojaka koje su korigovale grudi, koje su prezadovoljne i stvarno lepo izgledaju - objasnila je Todorovićeva i pohvalila se da oduvek ima samopouzdanje, kao i da je uvek zadovoljna svojim izgledom, čak i kada ima višak kilograma:

- Nikad nisam padala u depresiju zbog kilaže, a bilo je perioda kada sam imala ozbiljan višak kilograma, jer sam uvek imala samopouzdanja. Kad preteram sa jelom, samo smanjim obroke i to je to! Trudim se da balansiram koliko mogu, ali veliki sam gurman, pa mi to često ne polazi za rukom. Kada sam nervozna, a neko mi da salatu da pojedem, mogla bih da ga zadavim, ali šta ću, suzdržavam se!

