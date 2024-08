NAJSKUPLJE ČUKE SRPSKE ESTRADE! On ima kolekciju vrednu 142.000 €, a njihovi su POZLAĆENI i optočeni dijamantima!

Javne ličnosti u Srbiji neretko vole da se pohvale skupocenim satovima koji su uglavnom pozlaćeni ili optočeni dijamantima.

Nikola Jokić, srpski košarkaš i trostruki MVP, poznat je kao veliki ljubitelj skupocenih ručnih časovnika, a poslednji u nizu kojim se počastio je i najskuplji. Košarkašev ručni zglob odnedavno krasi "odemar pige" (AP) u roze zlatu, čija je tržišna cena neverovatnih 73.000 evra, a s kojim se pojavio na svadbi Nemanje Dangubića i Katarine Lazović. Njegova kolekcija satova je više od 200.000 evra.

foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Printskrin/Instagram, Printscreen

Jedan od najskupljih satova na našoj estradi ima reper Devito, koji je svoj novi zlatni "roleks" ponosno nosio, i s njim pozirao na koncertu Jelene Karleuše u Beogradu na vodi. Njegova cena je trenutno oko 75.000 evra, a u pitanju je model "dajtona" u kombinaciji žutog zlata i zelene boje, a on će tek dobiti na ceni u bliskoj budućnosti s obzirom na to da se već neko vreme više ne proizvodi, i da će do kraja godine biti isporučeni poslednji komadi.

Međutim, Devito se jednom prilikom na Instagramu pohvalio i satom od 200.000 evra.

Malo skuplji brojač vremena na svojoj ruci ima i Lepa Brena, koja se takođe odlučila za "roleks", i to model "kosmograf dajtona" od žutog zlata s crnim keramičkim detaljima. Cena u maloprodaji mu je 33.250 evra.

Da ni glumci ne zarađuju loše, dokazuje i Jelisaveta Orašanin, koja je takođe poznata kao ljubiteljka skupih satova i komada nakita. Ona je nedavno za svom Instagramu pozirala s preskupim časovnikom brenda "Odemar pige rojal ouk" u roze zlatu. Ovaj sat, čija je tržišna cena 70.000 evra, kao odraz elegancije i luksuza, poseduje dijamantski bezel, koji doprinosi da sat izgleda još lepše i luksuznije. Tako se na bezelu nalazi 40 briljant sečenih dijamanata, ukupne težine 0,71 karat.

foto: Beta/Branislav Božić, Printscreen/Instagram

Među sportistima je ubedljivo na prvom mestu Dušan Vlahović. Ovaj fudbaler je poznat kao ljubitelj lepih i kvalitetnih satova, pa je i on izabrao "roleks dej-dejt" u kombinaciji žutog zlata i dijamanata. Tržišna vrednost ovog časovnika je 65.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Jelena Karleuša, koja inače voli skupoceni nakit, nosi zlatni sat brenda “kartije”. U pitanju je model “panter” od žutog zlata sa dijamantima, a njegova cena je tričavih 35.000 evra.

foto: Pritnscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Svetlana Ceca Ražnatović uvek nosi sat marke "Rolex Daytona", koji košta kao stan! Na jednoj Instagram stranici nedavno su objavljene su specifikacije sata, cena od 40.000 evra. Ona naime, u svojoj kolekciji ima nekoliko "roleksa", tako da je pitanje koja je zapravo ukupna cena svih satova u njenom posedu.

foto: ATA images

Kolekcionar je i Radiša Trajković Đani. On je za dva "roleksa" sa detaljima koji koštaju čitavo bogatstvo dao preko 100.000 evra, ali u medijima nikad nije želeo da potencira cifre.

foto: Ana Paunković

Pevačica Aleksandra Prijović nekoliko puta se u javnosti pojavila sa elegantnim, ženstvenim satom marke Rolex Cosmograph Daytona, a cena mu je 16.450 evra. Pevačica ne krije da voli skupe satove i nosi ih maltene i u opuštenoj varijanti kada nije u izlasku ili na nastupima.

Najveći kolekcionar skupocenih satova je Saša Popović. Popoviću je pre nekoliko godina ukradeno iz vile na Bežanijskoj kosi čak osam muških ručnih satova.

"Saša ima satove koji su vredni i po 40.000 evra. Opsednut je njima. Godinama kupuje satove, ali je nedavno ostao bez dela kolekcije kada mu je u kuću provalio Vojislav Stojčić! Tom prilikom je iz Popovićevog sefa nestalo osam modela u ukupnoj vrednosti od 142.000 evra. Bez obzira na to, Sale i dalje ima ubedljivo najviše skupocenih satova na estradi", rekao je neimenovani izvor.

foto: Nemanja Nikolić

Folkerka Sandra Afrika se od svog primerka, koji je napravljen od žutog zlata, ne odvaja, te je jasno da jako voli svoj sat, za koji je dala čak 41.000 evra.

Tu se na listi domaće estrade izdvaja i Darko Lazić, koji ne krije da su mu skupi automobili i skupi satovi prava opsesija. Pre velike nesreće o kojoj su govorili svi domaći mediji mesecima, pevač je imao basoslovnu zaradu na nastupima u inostranstvu kada je uglavnom i kupovao sve te skupe stvari. Njegov najskuplji sat košta 40.000 evra.

I Jelena Đoković se pohvalila časovnikom vrednim 47.000 evra. Okvir ovog sata ima 32 dijamanta.

foto: Profimedia

I njen suprug, proslavljeni teniser Novak Đoković, između ostalog, nosi sat japanskog proizvođača SEIKO čija je cena 2.200 evra, odnosno oko 258.700 dinara. Imajući u vidu da Đoković poseduje pozamašnu kolekciju satova različitih brendova, jasno je da na satove daj pravo bogatstvo. Takođe poseduje i HUBLOT vredan 21.700 evra.

Bonus video:

00:42 Dragana Mirković posle koncerta se slikala sa fanovima više od sat vremena