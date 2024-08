ABRONOŠA OTKRIVA: MUZIČARKA OSTAVILA "LJUTU" ZBOG PREVARE SA BOGATAŠEM! Pukla bruka, ceo grad zna

Ćao dragi moji. Prošlo je tačno nedelju dana, otkako sam vam prenela pikanterije iz šou biznisa, a sada vam donosim jednu vrlu zanimljivu priču, a tiče se jedne poznate muzičarke i pevačice koju ćemo zvati Ljuta, koje su bile u vezi.

Njih dve upoznale su se mnogo davno. Odmah da se razumemo, Ljuta je tada tek počinjala svoju karijeru i naravno da joj je trebao neko ko će to da pogura. Kad je sabrala dva i dva, shvatila je da je muzičarka idealna prilika za nju, jer je čula priče da ona voli ženski pol, pa i ako pevačica više preferira odnose sa muškarcima odliučila je da krene u lov na plen.

foto: Kurir štampano

Nije htela da se njeno ime provlači kroz medije kako je u vezi sa starijim muškarcima ili kriminalcima,. Na sve načine je pokušavala da dođe do poznate muzičarke, a nakon što se povezala s njom preko zajedničkog prijatelja, krenula je u osvajanje. One su se našle u njenom studiju, i kroz priču sve više i više postale su bliskije. Nakon studija otišle su i do stana bogate muzičarke i odatle kreće njihova romansa. Kad bih smela da vam kažem ime pevačice, jasno bi vam odmah bilo sve.

Niko od nje u tim momentima nije snimio više pesama, kavera, ali nažalost ništa od toga nije osvojilo srce publike, niti je njenu karijeru pomerilo s tačke na kojoj je bila. Kao što sam već rekla preferira više muškarce, pa je jedne večeri otišla sama sa drugaricama u provod, a tamo je upoznala jednog bogataša za kog je mislila da će joj on biti od pomoći, međutim ko mnogo želi nekad ništa ne dobije, što u ovoj priči jeste slučaj. Posle tog izlaska, ona je krenula i u vezu s bogatašem, ali mali je ovo grad, muzičarku nema ko ne zna u gradu, pa je ova informacija brzo došla do nje.

Besna i razočarana, jer nije imala utisak da je pevačica iskorišćava, mislila je da se ludo vole, muzičarka je odnos odmah prekinula, a došla je i do bogataša kome je objasnila situaciju pa je pevačica i tu dobila korpu i ostala sama. Naravno, pesama od strane pevačice više nema, nastupa u svom gradu gde se i preselila, a kako sam čula, tamo je našla nekog skromnog dečkića, koji je oduševljen njenim "uspehom" koji je postigla dok je živela u Beogradu.

