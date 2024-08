HAOS NA AVALI SE NASTAVLJA! Verica Rakočević tvrdi: Komšija koji mi je pretio prijavio Veljka i mene! Zvaću celu ulicu da SVEDOČI

Tenzija između Verice Rakočević, njenog supruga Veljka Kuzmančevića i prvog komšije, kojeg su prijavili za pretnje proteklog vikenda, sve je veća.

Kako kreatorka kaže, juče je on podneo prijavu protiv nje i njenog supruga. Sporno je to što je Veljko na društvenim mrežama otkrio njegov identitet.

- Verovatno nas je tužio jer smo objavili njegove slike i ime. Na mrežama ja imam pravo da objavim identitet siledžije. On je, kako se predstavlja, profesor na fakultetu, a psuje ženu. Samo neka tuži, pa kad mu dođe cela ulica za svedoke i još studenti koji će objasniti profil profesora... Rečenica koju je izgovorio one noći: "Duguješ mi krv" direktna je pretnja smrću. Kao javnoj ličnosti, dužnost mi je da skrenem pažnju javnosti i time zaštitim sigurnost svoje porodice. Ovo nije plemenska zajednica, već civilizovano društvo. Zaista se plašim za svoju bezbednost. Videla sam šta je izjavio, i to je skandalozno - objasnila je Verica.

Ona nam je i dostavila poruke koje ona i njen muž dobijaju na društvenim mrežama. Između ostalih, javila im se i komšinica iz ulice i podržala ih. - Da li je to čovek iz kuće broj (napisala je i broj). Ja sm par kuća od vas (napisala je broj). Često čujem urlike i i muziku. Imam teško bolesnog sina, sve mu to smeta. Razumem vas u potpunosti - istakla je ona. Verica nam je u razgovoru objasnila da imaju razumevanje i podršku ljudi jer samo žele da žive u miru u svom kraju. - Ne znam šta je čudno što neko želi da živi u skladu s prirodom, poštujući javni red i mir. Mi sve razumemo, i proslave i glasnu muziku, ali mora da se zna neki red. Ja sam iz grada pobegla u okruženje koje smatram da je civilizovano. I zaista to jeste tako. Komšije su nam divni, porodični ljudi. Nikada nijedan problem nismo imali. Eto, vidite šta se dešava - objasnila je Verica. Podsetimo, policija je na Avalu došla na poziv poznatog para zbog incidenta s komšijom, koji već, kako oni tvrde, godinu dana stvara probleme. Veljko je na društvenim mrežama podelio detalje o incidentu, zajedno sa snimkom na kojem se čuje komšija kako viče i izgovara uvrede. Prema njegovim rečima, komšija je bio pijan i maltretirao celo naselje, izgovarajući pretnje poput "duguješ mi krv" i "Verica da umre".

Komšija se oglasio za medije i rekao da nikome nije pretio, već da se svađao sa svojom suprugom. On, inače, ne živi u tom naselju, već ima kuću u koju povremeno dolazi.

