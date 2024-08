VODITELJKA BILA U BRAKU SA 30 GODINA STARIJIM GLUMCEM, PA SMUVALA TENISERA: Vezu sa 6 godina mlađim NIKO NIJE PODRŽAO

Voditeljka Nina Radulović (38) godinama je prisutna na javnoj sceni, a osim lepote kojom pleni, a veliku pažnju je privlačila i burnim ljubavnim životom.

foto: Printscreen/Pink TV

Naime, Nina je sedam godina bila u braku sa glumcem Branislavom Lečićem. Venčali su se 2010. godine, a do razvoda je došlo 2017. godine. Tokom braka dobili su sina Lava, a ono po čemu je ova ljubav bila specifična jeste razlika u godinama.

foto: KURIR

Nakon razvoda su ostali u dobrim odnosima o čemu je glumac jednom prilikom i govorio.

- Normalno je da se stalno čujemo i da smo u kontaktu. Čim imaš decu, moraš da pratiš razvoj deteta, to je normalna stvar da smo u dobrim odnosima - rekao je Branislav Lečić svojevremeno za domaće medije.

Nina krila vezu sa Filipom Krajinovićem

Nakon kraha braka voditeljka je uplovila u vezu sa teniserom Filipom Krajinovićem, a istu je pokušala da sakrije od javnosti.

Filip je on Nine mlađi šest godina, a kako se tada pričalo, njihovu vezu u početku niko nije podržavao.

foto: AP Photo/Ng Han Guan

Teniser je jednom prilikom javno govorio o vezi sa voditeljkom, te istakao da mu je pomogla u teškim životnim trenucima.

- Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kada mi je bilo prilično teško i kada je put do pozicije gde se nalazim danas delovao nedostižno. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala. Ne razume se u tenis, ali je spremna da uči i vrlo je zainteresovana, tako da i njen pomalo laički način da objasni i rastumači neke situacije u toku meča nije za zanemarivanje sa stanovišta strategije i psihološke igre na kojima se velikim delom zasniva tenis. Pri tome, iako nisam iz Beograda, ispostavilo se da imamo mnogo zajedničkih prijatelja, pa se veoma lepo družimo, izlazimo, razgovaramo. Od Nine svašta može da se nauči - ispričao je jednom prilikom Filip Krajinović za magazin "Gloria".

foto: Printscreen/Instagram

Nakon raskida Nina i Filip su ostali u dobrim odnosima što je sportista svojevremeno i potvrdio.

foto: Printscreen/Instagram

- Ostali smo u dobrim odnosima. Ninu veoma poštujem, rado se sećam naših trenutaka. Mnogo sam naučio u toj vezi, verujem da je i ona. Nije nam razlika u godinama predstavljala problem, različiti prioriteti i životni ritmovi su nas razdvojili. Uvek ću je podržavati, šta god bude trebalo, biću tu za nju - govorio je Krajinović.

Filip Krajinović završio karijeru Filip Krajinović poražen je već u prvom kolu kvalifikacija za US Open, pošto je bolji od njega bio Jurij Rodionov. Srpski teniser je, po svemu sudeći, na taj način završio karijeru.

Kurir.rs/Blic

