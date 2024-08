MARIJA KILIBARDA ISKEŠIRAĆE NEKOLIKO HILJADA EVRA ZA POROĐAJ: Voditeljka izabrala privatnu kliniku, ne želi da štedi

Marija Kilibarda sa svojim izabranikom Banetom Vučelićem čeka prvo dete. Voditeljka je od javnosti mesecima krila da je u blaženom stanju, ali sada s ponosom pokazuje svoj stomačić i ne krije svoju sreću zbog dolaska naslednice.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Kako mediji sada pišu, voditeljka je još na početku trudnoće izabrala jednu privatnu kliniku, te je pozamašnu cifru izdvojila za porođaj.

- Čim je saznala da je u drugom stanju, Marija je odlučila da se porodi na jednoj poznatoj privatnoj klinici. Opredelila se za prestoničku bolnicu u koju su išle mnoge poznate dame i u kojoj rade vodeći načelnici ginekologije, a Bane ju je u toj odluci podržao - rekao izvor i dodao da su bračni partneri odabrali najskuplji paket koji se nudi porodiljama.

foto: Printskrin/Instagram

- Sveobuhvatni paket koji su budući roditelji odabrali koštaće nešto manje od 5.000 evra. Osim što će Marija imati svoj apartman sa svim neophodnim stvarima, uključujući televizor, internet i posebno kupatilo, kao i boks za novorođenče, imaće i dvadesetčetvoročasovnu negu, ali i preventivne preglede nakon porođaja, kao i tretmane za što brži oporavak od porođaja - navodi izvor, i ističe da je upravo Bane bio taj koji je nagovorio Mariju na najbolje moguće uslove.

foto: Printskrin/Instagram

- Svi znaju da je Marija skromna, pa nikoga nije začudilo to što je bila i za opciju da se porodi u nekom od državnih porodilišta. Od toga ju je odgovorio Bane i objasnio joj da ne postoji opcija da štede na porođaju i bebi. Upravo on je i odabrao najskuplji paket u privatnom porodilištu i jasno joj stavio do znanja da finansije nisu njena briga i da će imati najbolje moguće uslove u momentima kada bude rađala njihovu ćerkicu - zaključuje izvor za Alo.

