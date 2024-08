OVA VODITELJKA JE BILA KUMA NATAŠI BEKVALAC: Venčala je sa Dačom, družile se godinama, a evo kako danas izgleda (FOTO)

Pre 17 godina venčanje Nataše Bekvalac i Danila Ikodinovića bilo je glavna tema u svim medijima.

foto: Printscreen

Bivši bračni par Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović izgovorili su sudbonosno "da" u „Crkvi svetog Nikolaja“ u Sremskim Karlovcima, a potom su u stanu obavili građansko venčanje u prisustvu najbližih prijatelja.

Iako se njihov brak završio razvodom, poznato je da su pevačica i nekadašnji vaterpolista ostali u dobrim odnosima zbog ćerke Hane, ali malo ko zna koga je novosadska barbika izabrala za kumu na venčanju.

foto: Srđan Vuk Stankov

Bekvalčeva je za kumu je odabrala voditeljku Natašu Ilić sa kojom se družila dugi niz godina, a poznaju se od davnih dana iz Novog Sada.

Podsetimo, Nataša Bekvalac se udavala čak tri puta, a kako je izjavila više nema nameru da staje na ludi kamen:

- Ja se više nikad neću udati, to je definitivno. To nije stvar odluke, već promena stava o tome. Za ljubav sam uvek, ali brak je toliko prevaziđena institucija, toliko te ograničava u svakom smislu. Ja ne mogu da potpišem, niti da obećam nešto kada ne znam šta ću osećati sutra. Brak je potpuno besmislen! Ovo čudno zvuči kada izgovara osoba koja iza sebe ima tri braka, ali upravo zbog toga i mogu to da kažem - izjavila je jednom prilikom Bekvalčeva.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:07 Nataša Bekvalac čestita Kuriru rođendan