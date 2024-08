MILICA PAVLOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Progovorila o skandalu sa Đanijem na slavlju olimpijaca: "Zapevaće on ..."

Pevačica Milica Pavlović našla se u centru pažnju. Naime, interesovanje je velike što zbog turneje "Lav" koja traje, što zbog koncerata u Crnoj Gori tokom letnje sezone, što zbog 33. rođendana koji je nedavno proslavila, a kao jagodica na torti je i žurka olipmijaca na kojoj je baš ona pevala.

Povodom svih ovih dešavanja, Milica Pavlović je dala svoj komentar za Kurir televiziju putem video poziva iz Crne Gore.

Pevačica je prvo otkrila kako provodi dane na primorju kada ne nastupa:

- Juče sam u Budvi imala fantastičan nastup, a sada sam se prebacila bliže Kotoru, Perastu i nekako tom omiljenom mom delu u Crnoj Gori, bukvalno sam u smeštaj ušla pre 10 minuta, ali nisam mogla da odbijem poziv redakcije Kurira. Ja sam hedonista, uživam u dobroj klopi, piću, društvu, a ovde sam sa svojim muzčkim producentom, došli smo da pričamo o muzici, da uživamo. Tu sam par dana, nakon toga se vraćamo za Beograd, očekuje me koncert 24. ovog meseca, a zatim 31. u Vranju.

Pavlović je nedavno proslavila 33. rođendan, pa je odgonetnula koji poklon joj je bio najdraži:

- Ovog puta je bio objedinjen poklon, ne bih da pričam o tome, ali baš sam ponosna na svoje prijatelje, vrlo lako se dogovorimo i kada su pokloni u pitanju. Onako, mogu zaista da poželim svima takve prijatelje.

Inače, za rođendan je "počastila" fanove sa neobično kratkom kosom, pa se prisetila momenta kada joj Marina Tucaković, na samom početku karijere, rekla da Balkan voli pevačice sa dužom kosom:

- Da, to je istina, kada je bilo pitanje novinara oko te perike, setila sam se razgovora sa Marinom, kada smo zvanično otpočeli saradnju, bukvalno me je gledala, imala sam znatno manje kose, baš je bila pokidana, došla sam sa skromnim repićem, rekla je da sam super, da ćemo odraditi sjajne stvari. Kaže sve je top, ali da Balkan voli kosu kod pevačice, to mi je ostalo u pamćenju i mislim da je upravu.

S obzirom na to da je pevala našim olimpijcima, Pavlović se osvrnula na optužbe Đanija koji je rekao da su kolege sa tog slavlja ispali nekorektni:

- Moram da priznam, uvek sam jako iskrena, bilo mi je žao kada sam pročitala njegovu izjavu. Kada sam tek došla, prvo sam videla Nikolu Rokvića, a kada sam stala na binu, s leve strane sam videla kako za stolom sede Đani, Željko Šašić, a kasnije u togu mog nastupa je naišla i Milica Todorović. Svima sam mahnula, oni su meni takođe, nakon toga sam otišla da se pakujem za Crnu Goru, a Đanijevu izjavu sam pročitala usput, na aerodromu, dosta kolega me pozvalo, a sada i ovako kažem, žao mi je što on nije pevao, svi znamo da kada Đani uhvati mikrofon da nastane nezaboravna atmosfera, znamo njegovu energiju. Ne znam šta se desilo, žao mi je, Đanija vole sportisti i narod, zapevaće on na nekom narednom slavlju.

