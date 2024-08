"KAD JU JE VIDEO UKOČILA MU SE VILICA" Ljiljana o prvom susretu ćerke i folkera: Ispala mu je žvaka iz usta, sakrio se iza stuba

Bivša ljubavnica Dragana Kojića Kebe, Ljiljana Jevremović, sa folkerom ima ćerku, a sada je u javnost iznela nepoznate detalje.

Ljiljana je sada, prvi put, otkrila kako je izgledao susret susret Ine i Kebe kada je ona imala samo 11 godina.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Ana Paunković

- Na prvu loptu kažem ‘ne, oni su se videli samo kada su vadili krv za analizu’, ali kada sam onoliko emotivna kao što sam bila kod tebe u emisiji prošli put, potisnem neke stvari. Mene su psiholozi savetovali da ja nju posle devete godine pitam da li hoće da ide sa mnom u sudnicu, pa može da bude na hodniku i da ga vidi, ona je uvek govorila ne, ali kada je imala 11 godina, Keba i ja smo se sudili oko zaostale alimentacije i ja sam je pitala da li hoće sa mnom, očekivala sam da kaže ne, međutim je tada rekla da hoće. Mi smo bile na vrhu stepenica, a on je bio pri dnu. Sud se renovirao pa smo bili izmešteni na potkrovlje, neki uzan hodnik je bio, mogao si da se naslonih na jedan zid a da rukom dotakneš drugi. Tada smo mi stajale tu, ona je malo kuckala u telefon, malo ga je gledala - rekla je Ljiljana.

foto: Kurir televizija

Ljiljana: "Kad ju je video ukočila mu se vilica"

- On kada je nju video, ukočila mu se vilica i ispala mu žvaka iz usta, sakrio se iza nekog stuba, pa stavio naočare za sunce možda je mislio da ga tako neće videti – ne znam šta je video. Kada je ulazio u sudnicu ona je sela sa strane na neku klupu, i kada je izlazio, ona mi je to kasnije pričala, pošto je hodnik uzan, ona je sela na klupu i pružila noge do drugog zida i kaže gleda da li da skloni noge ili ne, pa reko da ne skloni i on se sapleo i produžio dalje. Ova priča ima nastavak ali ja ću da zaplačem ako počnem da pričam. Nije sada vreme da to ispričam, a ne znam ni da li će ikada biti. Svako ko se druži sa njim biće ga sramota ako ja to izgovorim, a trenutno nisam u stanju da kažem šta se desilo - govorila je Ljiljana.

