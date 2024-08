"NAPADALA ME JE DA ĆU JE OSTAVITI" Bivši muž Lepe Lukić ispričao sve o njihovom braku! Prisetio se i svađe s Tomom Zdravkovićem

Nekadašnji muž Lepe Lukić, i jedan od najpoznatijih estradnih menadžera Vlada Perović svojevremeno je otkrio zbog čega su se razveli on i Lepa. On se tada dotakao i jedne situacije kada je kraljica narodne muzike odbrusila čuvenom Tomi Zdravkoviću.

- Kad smo se venčali 1977. napravili smo veliku svadbu, 20 orkestara je bilo, svi pevači, imali smo jedno 400 ljudi. Sutra naslovu novinama: Udala se Lepa. Moje ime niko pomenuo nije. Mene su zvali Lepin Vlada. To je Toma Zdravković smislio - ispričao je jednom prilikom Vlada Perović.

Kako je rekao Lepa mu nije davala ni sa kim da se druži, stalno je strahovala da će je ostaviti.

- Napadala me je stalno da ću je ostaviti. Nismo mi imali neku veliku svađu, ali me je stalno sumnjičila - ti ćeš ovo, ti ćeš ono, meni će proći popularnost. Ja sam tada počeo da radim sa Šabanom Šaulićem, osamdesetih godina. On je tada bio velika zvezda. Lepi je jedno vreme pala popularnost i to je bio osnov zašto smo mi počeli da se razilazimo - ispričao je Perović.

Kako kaže jedino sa Šabanom i Lepom nije imao problem da posle koncerta plati pevače.

- Lepa Lukić i Šaban Šaulić su naša dva najbolja pevača u istoriji. Haris Džinović je jednom rekao - mrzim jedino Šabana Šaulića što peva tri puta bolje od mene - ispričao je Perović tada u emisiji "Goli život".

Prisetio se nekadašnji menadžer i turneje na kojoj su bili pevači koji su voleli da se kockaju.

- U ekipi su bili Lepa Lukić, Toma Zdravković, Zlatko Pejaković i Zoran Kalezić. Njih četvoro iza scene igraju karte. Onda kad orkestar prozove nekoga taj ostavlja karte, izlazi na scenu, peva, kada otpeva vraća se iza scene i nastavlja partiju. Zlatko Pejaković je tada pevao "Čerge", bio je mnogo popularan. Ali on se trese na sceni, jedva čeka da otpeva da bi se vratio iza scene, za sto da nastavi partiju - pričao je Perović.

Prisetio se i kako je njega i Lepu na koncertu javno prozvao i izvređao Toma Zdravković.

- Jednom Toma Zdravković, negde u Bosni, izađe i kaže pred svima: "Je l’ vidite onog menadžera na vratima? E on i njegova žena su hohštapleri, oni su nas opljačkali, ja ovu turneju pevam džabe". Posle ga je Lepa ispljuvla i rekla mu: "Nemoj to da radiš, nemoj da nas vređaš! Nismo mi tebe opljačkali već ti ne znaš da igraš karte" - ispričao je Perović.

