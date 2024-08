GROBNICA SINANA SAKIĆA OD MERMERA IZ TURSKE VREDI 20.000 €: Izgled večne kuće legendarnog pevača privlači ljude iz celog sveta

Legendarni pevač, Sinan Sakić, napustio nas je pre šest godina i ostavio iza sebe mnoštvo hitova i pesama koje se i dan danas pevaju.

Izgled njegove grobnice, privukao je mnoge ljude, a svaki dan na desetine njih dođe da poseti pevačev večni dom, a neki od njih su i ljudi iz celog sveta.

1 / 5 Foto: Ivan Gajić

Ono što je svima svojevremeno privlačilo najveću pažnju su svakako godine koje su protekle dok grob nije dobio izgled kakav danas ima, te je duži vremenski period pevač bio bez spomenika.

Danas, Sinanov spomenik je zaista unikat, te ne znamo još neki grob koji ima ovako veličanstven izgled. Zanimljivo, beli mermer je transportovan iz Turske jer u Srbiji nije imalo gde da se kupi u komadu.

foto: Damir Dervišagić

Sve je platla Sabina, njegova supruga, koja je zbog ovakavog vida poštovanja prema mužu morala da ostane bez oko 20.000 evra.

Izgled pevačeve večne kuće privlači pažnju mnogih, a svakodnevno na desetine ljudi posećuje grobnicu, dok su neki od njih ljudi iz celog sveta.

"Redovno obilazim Sinanovu večnu kuću. Radila sam i nisam se smirila dok to nije urađeno bas onako, da on bude zadovoljan. Ipak, moram da priznam, imala sam u ovih pet godina periode kad sam jako bila ljuta na Sinana jer me je ostavio, pa jedno vreme nisam htela da idem. Prođe neko vreme, pa opet krenem", kaže Sabina.

foto: Dragana Udovičić

Ipak, ono što mami suze posetiocima je svakako i natpis na spomenicima bračnog para Sakić.

"Ljubavi jedina, bila si i bićeš duša moje duše. Zauvek u večnosti."

Bonus video:

00:56 TOMA JE ŽALIO ŠTO NE MOŽE DA PEVA KAO SINAN! Mile Kitić otkriva: Rekao je: SOMINE, vi možete da probijate tuneli, a OVAJ MALI...