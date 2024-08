VELIKI INTERVJU ACE LUKASA! Pevač o bolesti, kolegama, estradi, ženama, blokadi na mostu, a tek šta je rekao o Desingerici...

Aca Lukas je održao nastup u jednom poznatom prestoničkom lokalu. Pevač duže vreme nije davao izjave medijima, pa smo iskoristili priliku da porazgovaramo s njim o aktuelnim temama.

S obzirom na to da je u poslednje vreme imao problema s zdravljem, zbog čega je završio i u Urgentnom centru, na početku nas je interesovalo kako se sad oseća.

- Zdravlje je sad dobro. Čovek se u životu prilagođava kako stvari teku. Ja sam negde zaboravio koliko imam godina, pa sam se malo ponašao kao dečkić od 22, pa me je malo klepilo, ali dobro... Sve mora da se uskladi - priznao nam je folker.

Na društvenim mrežama je postao viralan tvoj snimak iz automobila kad si bio blokiran na Gazeli tokom protesta, zbog čega si jedva stigao na koncert u Velikoj Plani. Da li si tužio te protestante koji su te vređali i nisu ti dali da prođeš?

- Nisam ih tužio jer ne znam ko su. A i zašto bih ih tužio kad ne znaju ljudi šta rade. Oni su mogli na 10 metara od mene da viču i da prete, a kad sam ja izašao iz auta s drugom, to nisu snimali jer su se razbežali.

To veče si pevao s Draganom Mirković, kada ste prvi put otpevali i duet.

- Dragana je ubedljivo najveća ženska zvezda na našoj estradi u sadašnjosti i prošlosti. Volim je, poštujem i cenim, ona je jako dobar drug.

Pošto se Dragana razvodi od supruga Tonija Bijelića, a dobri ste prijatelji, da li si joj možda našao nekog dečka?

- Svašta (smeh). Mi u našim godinama ne možemo da imamo ni dečka ni devojku. Možemo da imamo samo prijatelje.

Imaš mnogo dueta u karijeri. Koji ti je najomiljeniji?

- Duet s Draganom je sjajan i veliki je hit. Najveći hit je "Daleko si" sa Ivanom Selakov, a moja najomiljenija pesma je "Niko kao ti" s Danijelom Vranić.

A da li se kaješ zbog nekog?

- Možda ima jedan, ali neću da kažem koji.

Jesu li počele pripreme za tvoj tradicionalni rođendanski koncert u Areni?

- Neće biti koncerta u novembru za moj rođendan. Spremam nove pesme, a sledeće godine spremamo Marakanu.

Sve velike zvezde danas imaju čitave timove koji brinu o njihovom izgledu. Da li i ti imaš stilistu?

- Ako mi treba stilista, onda ja nisam velika zvezda. Ako se velike zvezde mere po tome koga vode sa sobom po nastupima, pa i stiliste, frizere, šminkere, onda ja nisam velika zvezda.

Poslednjih meseci svi pričaju o Desingerici i njegovim nastupima. Kako ti gledaš na sve to?

- Svako ima svoj umetnički performans. Kakav god da je performans, ako on za to ima publiku, onda je to sasvim okej. Taj dečko radi to što radi i zna šta radi, i ima svoju publiku. Potpuno je van pameti to što se radi oko njega, ta hajka na čoveka što radi nešto na bini. Ako ćemo tako, mnoge pevačice izlaze na binu ne polugole, nego u p**no izdanju, pa im niko nije zabranio ulazak u lokale i pojedine države. To je veći nemoral nego što ovaj čovek radi. To što gledamo gole g**ice i još pojedine delove tela, to nema veze, to ne važi. Imamo dvojake aršine i to je jako ružno. Ali tako je uvek kod nas bilo i biće.

Poznat si kao veliki zavodnik. Je li te odbila nekad neka žena ili si imao svaku koju si poželeo?

- Kao i kod drugih ljudi, sve je isto. Ništa se specijalno nije događalo u mom životu.

Ne veruje kolegi Tvrdnja Đorđa Davida da je vodio ljubav 48 sati je lovačka priča! Milica Todorović je nedavno izjavila da je za 24 sata pet puta vodila ljubav, a Đorđe David da je 48 sati imao odnose bez prestanka. S obzirom na to da i Acu bije glas da je veliki zavodnik, interesovalo nas je koji je njegov lični rekord na tom polju. - Ja kad saberem sve žene koje sam imao u životu, ne bi bilo 48 sati. Pusti me tih lovačkih priča. Pozdravite Davida - poručio nam je uz osmeh. foto: Ana Paunković, Shutterstock, Ilustracija

