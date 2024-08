PRVO POJAVLJIVANJE MIKE NAKON PROMENE POLA! Došla s dečkom, od njenog novog izgleda ljudima popadale vilice (VIDEO)

Čuveni blizanci Mika i Giba Vasić koji su popularnost stekli učešćem u rijalitiju, promenili su pol i sada su Ana i Ivana.

Mika se danas prvi put pojavio u javnosti kao žena, i kako je odmah rekao on je Ana Nikolić. On je došao u zgradu Pinka, kako bi pregovarao o potencijalnom učešću u rijalitiju.

Na sebi je imao kožnu suknju, crnu majicu sa dubokim dekolteom, a društvo mu je sve vreme pravio dečko. Svim prisutnima bukvalno su pale vilice kada su videli nekad Miku, danas Anu.

Ekipa "Srbije šou-biznisa" koja se našla na licu mesta, zabeležila je ovaj trenutak.

Inače, Mika i Giba su se i ranije oblačili u žensku garderobu, šminkali se i stavljali perike. Rada Vasić, majka blizanca otvoreno je govorila o njihovoj seksualnoj orijentaciji.

- Ja kao majka... Kad sam mogla da ih čuvam od kilo mesa, samo da su mi živi i zdravi! Ja sam to rodila, to su moja deca, ja ne mogu njih da krivim. Ja više krivim mene. Kažem: "O, Bože, da li sam nešto zgrešila?" Svi kažu, ja se baš u to ne razumem, eto čujem od nekoga "vidi ovaj je ko žensko, gej!" Ja ne znam stvarno šta je to gej, šta je to fejk, ne znam, ne razumem, života mi! - pričala je Rada tada.