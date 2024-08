"SNOSIĆU ODGOVORNOST, BIO SAM S NJOM PRE MESEC DANA" Filip Car postaje tata? Devojka mu saopštila da je trudna, evo šta on kaže

Na jednoj fan stranici na Instagramu osvanule su fotografije Filipa Cara sa nepoznatom devojkom, a navodno mu je upravo ona saopštila da je u drugom stanju.

Filip Car se odmah ovim povodom oglasio naTik Toku. Kako kaže smatra da devojka koristi trudnoću kao sredstvo za medijsku pažnju.

- Radiću samo da vama plaćam alimentacije i da se trudim da stvorim nešto toj deci, da imaju nešto svoje. Samo se javljajte, šaljite prepiske novinarima, voditeljima, produkciji. Radite šta hoćete, samo me pustite na miru. Pokušao sam da stupim u kontakt sa tom devojkom nakon tih njenih priča za trudnoću. Devojka se za to nije oglasila, a oglasila se ovako. Znači ti želiš da budeš poznata, želiš da budeš u medijima i da se o tebi priča. Pusti me na miru, nađi negde svoju sreću.

- Te priče da je neko trudan, to je kao priča iz četvorke (Zadruge 4) kad je Sanja Stanković bila trudna. Gde si ti trudna? Da ne grešim dušu, možda i jeste. Ne znam više ni sam. Stvarno onda o mom životu treba da se snimiti horor film, ako je to istina. Moguće da se desi, ali sad baš da ja budem s njom par puta i da se to desilo tako, nemam pojma. Ja znam kako se desilo sa Aleksandrom, ja sam s njom radio na tome da dobijemo dete iz ljubavi. Ostala je Aleksandra trudna i hvala Bogu dobili smo živu i zdravu devojčicu. Radili smo na tome, sad ne znam - rekao je Filip Car, pa dodao:

- Vidim ja da ona indirektno i direktno navodi po stranicama da je trudna. Ona je to i meni rekla, ja to znam duže vreme. Neću da grešim. Rekao sam i njoj: "Ako je to stvarno tako i ako si zaista trudna, ja sam tu uz tebe, šta god da treba i finansijski i kao podrška ću biti uz tebe". Međutim, dobijem informaciju da ne budem budala od ljudi koji su bliski njoj. Rekli su mi: "Ne budi budala, svako ko se očešao o tebe, radi te na te stvari". Dosta mi je više da mi prete žene. Prošle godine mi je pretila devojka ako se ne vidim s njom da će objaviti sve javno. Rekao sam joj da objavljuje, da sam bio pijan, pa je nastao skandal. Ova isto, šta sad - rekao je on i dodao:

- Kad mi je drugi put tražila pare i nisam se video sa njom i nisam joj dao. Završili smo s tom temom. Poruka za sve žene, ako imate bilo šta o meni, objavljujte na sva zvona, pa ćemo ustanovljivati šta, gde i kako. Više me ta priča ne zanima. Neke moje greške iz prošlosti i bajate priče me ne zanimaju. Hejteri sladite se. Bio sam s devojkom, ako vam je lakše mislite da je ona kriva što nisam sa Aleksandrom, mada to nije istina. Sladite se, imate sad materijal i o čemu da pričate i razmišljate - rekao je Car u lajvu.

- Pošto je ona napisala "Ne zanima me on", kako te ne zanimam ako pričaš o meni i objavljuješ o meni. Objavljuj slobodno šta imaš. Ja sam bio sa ribom koja odgovara lažnim profilima, koja sa lažnim profilima planira šta će uraditi. Njih je upalilo što vide da sam bolje, da se oporavljam, da se palim na tiktoku, da sam pri vrhu liste, da treniram... Svaki dan lajvujem, treniram, javljam se Aleksandrinoj majci za ćerku, sa mojima sam kući i sad njima ništa nije jasno, kakav je to drugi Filip. Došli su do Keti, ona naivna budala, verovatno povređena... Ne znam šta joj ovo treba i kakva joj je ovo reklama. Što kaže Haris: "Šta sam ja kriv? Ja sam samo davao", a ja kažem ja sam davao i j*bavao. Harisa je više koštalo, ja jeftinije prođem.

- Ako ima da je neka ostala trudna sa mnom, molim vas neka se javi. Ja bih voleo dvadesetoro dece da imam. Stvarno ne znam šta biste rekli da ste u mojoj situaciji. Ja ne mogu da verujem šta se meni dešava. Bio sam s tom devojkom pre mesec i po dana. Završio sam s njom, video sam da putuje, izlazi, pije. Da se ne ogrešim pred Bogom, možda je devojka zaista ostala trudna - rekao je Filip Car, a fanovi su mu predložili da uradi DNK analizu:

- Koji crni DNK da napravim? Nemojte to pisati, ulaze novi ljudi u lajv, pa će misliti da mislim za Aleksandru i naše dete. Ljudi, priča je prosta kao pasulj. Par puta bio sa devojkom i odjednom devojka medijski eksponirana - rekao je Car.

