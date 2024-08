PEVAČ GO BEŽAO PO SNEGU OD OCA SVOJE DEVOJKE! Jurili ga psi, isekao se na bodljikavu žicu, pa na kraju bio primoran na ovo

Pevač Era Ojdanić važi za jednog od naših najvećih zavodnika sa javne scene, a svoje doživljaje sa lepšim polom vrlo rado prepričava.

Tako je i sada poznati folker ispričao kako je pobegao iz kuće devojke, koja je imala opasnog oca. Kako bi se spasao, on je go morao da iskoči kroz prozor i da po snegu trči do svog auta.

foto: Kurir televizija

Međutim, to nije sve, usput su ga napali i psi, a pošto je ključ od auta ostavio u kući, pesnicom je morao da obije svoja kola.

- Nikada nisam bio sa ženama koje su u braku. Od žena u braku sam bežao kao đavo od krsta, ali jednom sam bio u šemi sa devojkom, čiji je otac bio opasan. Imao je uvek pištolj kod sebe. Bila je zima, ona je bila kod babe i dede. Deda i baba su zaspali još oko šest sati i ja se polako ušunjam u njenu toplu sobu. S vrata sam se skinuo, razgolitio se, a napolju zimska idila. Ona pripripremila pićence, ja se odomaćio i flašica po flašica dobrog vina, kad oko tri, četiri neko pred kapiju - ispričao je pevač, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- Stiže auto pred kuću, a ono njen otac i on pravo u kuću. Kad sam ga video, ja šta ću, da li da idem u šifonjer, rekoh gde ću, naći će me. Ja otvorim prozor i onako golišav skočim kroz prozor, sreća bio sneg, nisam se povredio i tako počnem da bežim. Kako sam bežao napale me male džukele, srećom bio sam brži. Aj što bežim, nego što nisam video boljikavu žicu i grudima udarim. Puče ona žica, počnem da krvarim, ali sam nekako došao do moje "fiće", ali nisam imao ključeve, pa sam morao pesnicom da obijem - ispričao je Era za "Grand" i dodao da na estradi nema većeg švalera od njega.

Bonus video:

00:26 Era Ojdanić