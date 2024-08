"PROŠLA JE KROZ PAKAO, PILA HORMONE, DOBILA KILOGRAME, A ŠTITNA ŽLEZDA..." Evo šta je sve Sanja Maletić (52) preživela u trudnoći

Bivši rijaliti učesnik Marko Đedović prijatelj je sa brojnim ličnostima sa domaće estrade: sa Anom Nikolić, Darom Bubamarom, Elmom Sinanović, ali i sa Sanjom Maletić koja se ostavila kao majka u 52. godini nakon 10 godina borbe za potomstvo.

Đedović, koji je tada biol u "Eliti" nije smeo da se raduje jer nije bio sasvim siguran u tačnost informacije. Međutim, nakon što je napustio spomenuti rijaliti video je Sanjinu ćerku koju je kako i sam kaže odmah počeo da gleda kao ''svoje dete''.

foto: Sonja Spasić

- To je najlepša stvar koja mi se dogodila unazad svih ovih meseci. Postao sam prelepi ujak jedne male devojčice, normalno je da tako mislim jer se Sanja i ja znamo preko 15 godina. Ja sam kupio stan od nje da bismo bili blizu. Bitno je da budemo blizu pravih prijatelja, još ako su oni komšije, gde ćeš bolje. Unutra sam saznao, ali nisam verovao. Bora Santana mi je rekao, posle sam pitao Nadeždu Biljić. Skontao sam da je tačno. Nisam smeo da čestitam javno, zamisli da je lupio Bora i ja da čestitam rođenje ženi koja godinama pokušava da ostane trudna. Znao sam da ona pokušava godinama i da je krajem septembra imala oplodnju. Prošla je kroz pakao, pila hormone, dobila na kilaži, pa probleme sa štitnom, pa je i to rešila. Bio sam u stanju šoka, utrnuo sam. Bio sam u neverici. Kad sam je video, vi niste svesni kakva je to mrvica. To su tako lepe stvari, to dete gledam kao da je moje, zamisli da mi neko vikne na nju, živ ne bi ostao. Čudnu, pozitivnu emociju imam - govorio je Đedović sa osmehom na licu.

Kurir/Blic

Bonus video:

00:54 HAOS U STUDIJU! MARIJA MIKIĆ ŠTIPALA ZA NOS SANJU MALETIĆ USRED EMISIJE Pevačica joj rekla: Neka Bog vidi ovo što si napravila!