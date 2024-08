OVAKO IZGLEDA JUTRO KOD MARIJE ŠERIFOVIĆ OD KAD JE POSTALA MAJKA: Na mrežama otkrila "Ustala sam u 6 ujutru, skuvala ručak..."

Marija Šerifović ne krije da joj se život iz korena promenio otkako je dobila sina Maria i ističe koliko uživa u svakom trenutku koji provodi sa naslednikom.

Pevačica je dugo želela da postane majka, a iako svog sina ne želi da eksponira putem društvenih mrežama, često pokazuje kako izgleda njen život sa Mariom.

Sada se pevačica snimila u porodičnom domu i otkrila da ustaje u 6 ujutru kako bi uspela da završi sve obaveze.

- Ustala u 6. Junior prošetan. Doručak spreman, Ručak spreman. Kučići su namireni. Zeleni čaj je skuvan - napisala je Marija na svom Instagram nalogu.

O surogat majčinstvu

Podsetimo, Marija je sina dobila pomoću surogat majke, a kako to u Srbiji nije dozvoljeno, te javnost ne zna kako tačno surogat majčinstvo funkcioniše, pevačica je nedavno gostujući u emisiji "Amidži šou" otvoreno govorila na tu temu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija, a potom objasnila:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

